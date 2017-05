Rechaza Sideapa tener adeudos con CFE

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, mostró comprobantes de pago con los cuales rechazó que existan adeudos por el consumo de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad.

El director del organismo, Adelmo Ruvalcaba exhibió las copias de las transferencias efectuadas desde septiembre de 2016 hasta abril pasado, dado que el pago por el consumo de energía se realiza al término de cada mes.

Ante las especulaciones surgidas sobre el motivo del apagón que dejó sin agua a la población de este municipio por varias horas, Ruvalcaba Nieto rechazó que éste haya sido producto de un corte del suministro por tener adeudos.

“Lo que pasa es que no quieren aceptar la realidad, no están produciendo la energía que se necesita y pretenden escudarse en esas justificaciones que no tienen validez, estamos al corriente y no les debemos nada”, aseguró el director del organismo.

Señaló que como resultado de ese apagón, se generaron daños a los equipos tal y como ha venido sucediendo desde que inició la administración municipal, pues de septiembre a la fecha se han presentado más de 400 interrupciones en el suministro de energía que han ocasionado daños por siete millones de pesos.



Rechazó que existan adeudos por el consumo de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad. (EL SIGLO DE TORREÓN)

