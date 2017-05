Suman 80 bombas de Simas paralizadas; afectan a 300 colonias

Viernes 26 de may 2017, 10:57am

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







En medio de una de las más intensas temporadas de calor que se vive no sólo en Torreón sino en la Comarca Lagunera en general, más de 300 colonias se ven afectadas por la suspensión del servicio de agua potable en esta ciudad, al paralizarse 80 de las 87 bombas que integran la red hidráulica del Simas.

Mientras que abundan las quejas de ciudadanos que no tienen agua ni para sus necesidades más básicas, el personal técnico del Simas trabaja en la restauración de las bombas donde se va normalizando la energía eléctrica. No obstante, el sistema operador no garantiza que hoy se restablezca el servicio normalmente.

Lo anterior debido a que conforme va regresando la electricidad, se tienen que purgar las bombas, pero seguirá la baja presión hasta que no se normalicen los circuitos. “Es que hay tanques abastecedores que solo se pueden llenar en horas de la noche, así que la baja presión seguirá, posiblemente todo este día”, declaró el gerente técnico Raymundo Rodríguez de la Torre.

Por su parte, el gerente general Xavier Herrera, se presentó a media mañana en las oficinas de la CFE con un oficio en el que le solicita a la empresa una explicación por el mismo medio, de las causas que generaron la falla eléctrica de la madrugada de este viernes.

Cabe destacar que en lo que va del mes de mayo, se han registrado varias interrupciones del servicio de electricidad, por lo que se han estado paralizando varias bombas.

Finalmente, Herrera Arroyo insiste en que la responsabilidad de estas fallas son totalmente imputables a la Comisión Federal de Electricidad.



El sistema operador no garantiza que hoy se restablezca el servicio normalmente. (ARCHIVO)

