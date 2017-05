Ernesto Laguardia ya es parte de TV Azteca

Jueves 25 de may 2017, 11:05am

CIUDAD DE MÉXICO.-

Luego de trabajar por más de 30 años en Televisa, Ernesto Laguardia se suma al equipo de TV Azteca para participar en la telenovela Las Malcriadas.

En entrevista para Ventaneando, Laguardia dijo estar muy contento con el personaje que interpretará en esta tele serie que inicia grabaciones la próxima semana, y donde comparte créditos con Lupita Jones, Sara Maldonado y Dolores Heredia.

"Me siento feliz de estar aquí, de verdad me han recibido con los brazos abiertos. Me siento en casa y agradezco enormemente la oportunidad", expresó.

"Muy contento porque hay mucho interés de ambas partes, hay mucho respeto de mi parte hacia muchos directivos de esta empresa que son amigos, que son personas que admiro enormemente y, bueno, pues agradezco aún más la oportunidad que me dan de colaborar", agregó.

Laguardia agradeció la oportunidad de regresar a la pantalla chica y se dijo listo para trabajar con el equipo de Tv Azteca.

"Agradezco el poder aparecer en estas pantallas, muchas gracias de verdad. Estamos aquí para trabajar, para sumar, para estar con usted y con todo el equipo de TV Azteca".

La última telenovela que hizo en Televisa fue Amores con trampa en 2015; fue en 1987 cuando tuvo su primer papel protagónico en el melodrama Quinceañera, al lado de Adela Noriega y Thalía.



El actor participará en la serie Las malcriadas de televisión Azteca. (ESPECIAL)

