Estos son los estrenos de Netflix para el mes de junio

El mes de junio ya se acerca y Netflix está listo, pues ya anunció algunos de los títulos que estarán de estreno en el próximo mes.

El estreno más fuerte de la plataforma será "Orange is The New Black", que arranca la quinta temporada de la historia que muestra la vida de las reclusas en la cárcel de Litchfield debutará el 9 de junio.

Asimismo, llega "El Chapo" llega a la plataforma digital el 16 de junio para mostrar la vida del narcotraficante mexicano que si bien ahora está esperando una sentencia en los Estados Unidos, su vida sigue obsesionando a productores y directores de cine y televisión.

Glow y Gypsy será una de las series originales del servicio de streaming.

Las películas también tendrán una renovación con la llegada, el 28 de junio, de la recién estrenada Okja, película que estuvo en Cannes; Jackie, sobre la vida de Jackie Kennedy protagonizada por Natalie Portman llegará el mismo día.

"La Doña", protagonizada por Aracely Arámbula, David Chocarro y Danna Paola también forman parte de la lista de historias que debutará en la plataforma, lo hará el 14 de junio.

Asimismo, la producción de The Wall de Roger Waters también estará en el servicio.

Selma, Siempre Alice, Toy Story 3, también llegarán a la plataforma este mes.

Las Series

Twin Peaks

The Return

Flaked, temporada 2

Shadowhunters: The Moral Instruments, temporada 2

B Zoo, temporada 2

Orange is the New Black, temporada 5

My Only Lovesong, temporada 1

Orphan Black, temporada 5

La Doña, temporada 1

El Chapo, temporada 1

The Ranch, temporada 3

Glow, temporada 1

Queen of the South, temporada 1

Gypsy, temporada 1

Las películas

Te prometo anarquía

Selma

El hombre de las mil caras

Lucid Dream

Jackie

Shimmer Lake

Nieve negra

El espacio entre nosotros

Siempre Alice

You Get Me

Okja

Toy Story 3



La serie Orange is The New Black continúa con su quinta temporada.

