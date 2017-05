El futuro nos alcanza...

Retretes inteligentes

Michio Kaku es un físico norteamericano, hijo de padres japoneses, destacado por sus aportaciones en la Teoría de las Cuerdas, lo cual podría acercarnos a los sueños de ciencia ficción que hemos tenido durante años, aunque no sucederá pronto pues, según Kaku, aún somos una especie de nivel 0 (no figuramos en su escala de especie planetaria, estelar o galáctica).

Ha participado en varios programas de radio y televisivos, en donde se ha encargado de hacer divulgación científica, por lo que conoce acerca de los avances que se han logrado y se están llevando a cabo dentro de diferentes áreas. Él mismo mencionó haber podido conversar "con más de tres mil de los mejores científicos".

En abril de 2016, durante una conferencia que ofreció en la Midwestern State University, comentó acerca de diferentes avances que se presentarán a corto y largo plazo; de entre aquellos contemplados para los siguientes 20 a 50 años, figuró el que te presentamos a continuación relacionado con el ámbito de la salud.

"Tu doctor estará en tu retrete, irás al doctor tres veces al día, este doctor analizará tus fluidos corporales y te dirá, por ejemplo, que comes demasiada grasa animal, demasiada sal, demasiada azúcar. [...] Ésta podría ser la cura contra el cáncer porque hoy, si sientes algo en tu pecho, es demasiado tarde, ya tienes 10 mil millones de células cancerígenas creciendo en tu pecho y la cirugía es necesaria casi inmediatamente. En el futuro, cuando vayas al baño, tu retrete analizará proteínas emitidas por colonias de cáncer de quizás cien células cancerígenas [...] y te dirá, 'por cierto, tendrás cáncer en 10 años' revísate, pero no es urgente".

Computadoras espirituales

El científico en computación y escritor, Ray Kurzweil, tiene una perspectiva muy específica acerca de lo que nos depara el futuro. De acuerdo con sus propias declaraciones, muchos sucesos en el ámbito de las Tecnologías de la Información son sorprendentemente predecibles debido a su crecimiento exponencial parecido al que se muestra en la Ley de Moore (la cual dicta que cada dos años se duplica la capacidad de los microprocesadores); así, áreas como la Computación, la Comunicación y la Biotecnología siguen trayectorias precisas que nos otorgan pistas acerca del porvenir. Hasta ahora, Kurzweil ha acertado a más del 80 % de sus afirmaciones, como que una computadora le ganaría a un campeón mundial de ajedrez, el uso del Internet inalámbrico, el texto hablado para invidentes, la tecnología "wearable", entre otras. Kurzweil piensa que alcanzaremos la Singularidad Computacional para el año 2045, la cual consiste en la superinteligencia artificial vinculada con la humana. Una de sus predicciones para 2029, cuyos referentes se presentaron en sus libros "The Age of Spiritual Machines", "The Age of Intelligent Machines" y "The Singularity is Near", dicta: "las computadoras tendrán todas las capacidades intelectuales y emocionales de los humanos, por lo que serán máquinas espirituales. [...] Un poco antes de eso tendremos la capacidad computacional de simular funcionalmente el cerebro humano. Hay toda una discusión acerca de cuál es la capacidad del cerebro. Hay derivaciones hechas mediante diferentes métodos, las cuales llegan al mismo resultado, alrededor del 10 o 14 cálculos por segundo simulan funcionalmente el cerebro".

Transporte eléctrico

Desde hace varios años se ha trabajado en el desarrollo de automóviles que sean más amigables con el medio ambiente y han comenzado a tener una mayor aceptación aquellos que son eléctricos. Por ello, Elon Musk ha incursionado en el negocio de los automóviles con Tesla, donde también se han desarrollado innovaciones en la manufacturación de carros autónomos.

Musk es un ingeniero y empresario sudafricano-americano que ha incursionado en el desarrollo de naves espaciales con SpaceX, y en varias ocasiones se le ha escuchado hablar del gran compromiso que tiene con sus proyectos, pues uno de los objetivos que persigue es ayudar en el proceso en el que la raza humana se vuelva multiplanetaria y así evitar la inevitable destrucción de la misma en caso de permanecer en la Tierra.

Durante su conferencia en el Clean Tech Summit presentó las innovaciones que integrarían los modelos de automóviles S e hizo la siguiente predicción:

"Creo que todos los medios de transporte, de hecho, se harán eléctricos: aviones, trenes, automóviles; bueno, con irónicamente una excepción que serán los cohetes y, desafortunadamente, no hay forma de evitar la Tercera Ley de Newton y se necesita expulsar gas a alta presión y con alta velocidad para escapar de la gravedad de la Tierra; pero aparte de eso todo será puramente eléctrico, no híbrido. [...] Para 2030 la mayoría de todos los nuevos carros manufacturados en los Estados Unidos serán eléctricos [...] y 20 años después de eso, para la mitad del siglo, la mayoría de los carros en las carreteras serán eléctricos". En ese ámbito, las empresas de Musk son de las principales impulsoras de la captación de energía solar en el mundo.

Peligros tecnológicos

El físico teórico británico, Stephen Hawking, ha trabajado en la investigación de las leyes básicas que rigen el universo y ha hecho grandes aportaciones teóricas en temas como los agujeros negros y el tiempo imaginario; sin embargo, sus conjeturas no solamente han impactado en el ámbito académico, pues su opinión acerca de las preocupaciones de la humanidad ha sido requerida en múltiples ocasiones durante las conferencias que ha dado a lo largo de su trayectoria profesional.

Desde hace al menos tres años, Hawking ha advertido acerca de los peligros que traerán consigo avances tecnológicos como el desarrollo de la Inteligencia Artificial y su aplicación en robots; pues, si bien ha resultado de gran utilidad para nuestros tiempos, un avance mayor podría resultar en la posibilidad de la automodificación de los sistemas de IA y un aceleramiento en sus métodos de procesamiento de información que superarían las capacidades humanas.

Recientemente ha sido más específico acerca de sus pronósticos para la humanidad, como en esta predicción expuesta el 2 de febrero de 2016 durante "The Reith Lectures" de la BBC, en Londres:

"Enfrentamos riesgos para nuestra supervivencia, desde la guerra nuclear, el calentamiento global catastrófico y un virus de ingeniería biológica. El númer se incrementará en el futuro; con el desarrollo de nuevas tecnologías, habrá nuevas formas en que las cosas podrían salir mal. [...] Los riesgos que enfrentamos vienen del progreso logrado en los campos de la ciencia y la tecnología; no dejaremos de progresar ni revertiremos los avances, por lo tanto, debemos reconocer que son peligrosos y controlarlos".

Existen varias especulaciones acerca de lo que nos deparará el futuro derivado del tipo de tecnología que se está desarrollando. Conoce algunos casos.

Etiquetas:

Más de Finanzas

... Anterior Siguiente ...