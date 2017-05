'Me pagan para que me odien'

Archivo

Durante la presentación del primer capítulo, el actor afirmó que se siente preparado para hacer su debut en este tipo de formato, aun cuando muchas personas lo puedan recordar por otros que hiciera en el pasado.

"Se acabó el contrato que tenía en Estados Unidos y regresé a mi casa. Hubo en la mesa varios proyectos para interpretar como ofrecimientos y el que elegimos fue Nada personal por toda la propuesta completa. De ser una teleserie, de cambiar muchos estereotipos y de cambiar mucho de lo que está pasando en la televisión mexicana", afirmó.

En la trama, el actor interpreta a un hombre de gran poder y que probablemente será odiado, situación que a Soler lejos de incomodarle pareció causarle placer. "¡Qué bueno! Para eso me están pagando, para que me odien. Hacer el villano me parece una oportunidad extraordinaria de explorar en diferentes mundos y diferentes facetas a lo que siempre habían manejado y hoy no estar en la piel de un villano es una tremenda experiencia, estoy muy contento y muy agradecido".

"Tener la oportunidad de ser hoy un hombre de poder, un corrupto, algo que Juan Soler jamás sería, es maravilloso. Vivir en la piel y saber lo que siente uno de estos desgraciados es una gran experiencia. Los corruptos están en todos los países, no solamente acá en México, estamos tomando la superficie a la que estamos nosotros expuestos, tenemos la novedad más notoria y más notable y tenemos hoy por hoy a gente que está en el poder pura y exclusivamente por lo que otorga el poder. No es una crítica en particular, es una problemática en general".

Al interrogarle sobre la diferencia entre esta versi√≥n y la que saliera al aire hace m√°s de dos d√©cadas, el actor se mostr√≥ un poco molesto pero contest√≥: "No conozco la primera historia, nunca la vi y ya pas√≥ el momento de hablar de Nada personal de hace 20 a√Īos, empieza un nuevo cap√≠tulo y una nueva historia. Dentro de 20 a√Īos alg√ļn actor te va a pedir exactamente lo mismo. Creo que historias como estas que grafican la realidad se dan en el momento preciso, que est√° transitando esta historia y aqu√≠ se acaba".

Se adelant√≥ que uno de los temas que tocar√≠a la historia ser√≠a la trata de personas, el actor sinti√≥ que se deb√≠a hablar: "Cualquier tema que afecte directamente a la sociedad, yo estoy en contra. Aqu√≠ no se busca hacer una apolog√≠a del delito, se busca hacer una peque√Īa cr√≥nica de lo cotidiano, una peque√Īa cr√≥nica de la realidad por la que est√° atravesando M√©xico. La trata de personas tiene que acabarse, la pornograf√≠a infantil, el maltrato infantil. Todo esto se trata en Nada personal y son temas que al mostrarlos la gente toma conciencia. Espero que el Nada personal dentro de 20 a√Īos se encuentre a un M√©xico mucho mejor".

Para Soler, la evolución de la televisión es evidente:

"Los cambios en la televisión se van a ir dando paulatinamente, este es un puntapié inicial poderoso que llama a la reflexión a los diferentes productores de contenido para mostrarles que esto también se puede hacer en televisión abierta. Espero que las dos televisoras, que son las mandantes, tomen este mensaje como propio y lleven adelante a la televisión mexicana hacia una televisión de vanguardia".

