Temen dar vigilancia a IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.-

Las empresas de seguridad que participan en la licitación para proteger inmuebles del IMSS se resisten a operar en el noreste del país --Nuevo León, Durango, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí--, señaló David Palacios, director de Administración del instituto.

Explicó que recibieron 11 propuestas para proteger durante tres años los 2 mil 200 inmuebles que el IMSS tiene en toda la República, pero ninguna presentó un plan para vigilar las 237 unidades en esa zona.

Debido a ello, indicó, la licitación se declarará desierta en esa región y se iniciará otro proceso de contratación con nuevas condiciones, entre ellas, que se pueda ofrecer un pago mayor a quien preste el servicio en el área.

"Es una región complicada, donde los trabajadores no quieren ir o quieren ir, pero cobrando más, y eso se ha hecho patente en cada una de las licitaciones de seguridad. Nuestra seguridad no es armada, no estaría lista para repeler un ataque en una condición de inseguridad", señaló en conferencia.

Por primera vez el IMSS contratará servicios de seguridad privada por un período de tres años para resguardar sus inmuebles, con un tope presupuestal de 3 mil 271 millones de pesos y, según el instituto, prevén un ahorro por 189 millones de pesos.

Asesinan a director de clínica de ISSSTE

El director de la Clínica "Mazatlán" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Camacho, falleció tras ser atacado a balazos la mañana de ayer frente a las instalaciones del hospital. En un comunicado, el organismo lamentó el suceso y confió en que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes. "Confiamos en que la Fiscalía General del Estado (de Sinaloa), a cargo del doctor Juan José Ríos Estavillo, esclarezca con prontitud el deplorable hecho.

"El ISSSTE extiende su más sentido pésame a familiares y amigos del Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio, quien era médico general con maestría en epidemiología y salud pública, y les reitera que cuentan con el respaldo institucional para momentos tan difíciles. Descanse en paz", agregó. De acuerdo con información del periódico El Debate, el hecho ocurrió frente a la clínica, ubicada en la avenida Mazatlán. Cuando el médico cruzaba el camellón, un sujeto le disparó desde el interior de un vehículo gris, reportaron otros medios locales. Camacho fue ingresado a la sala de Urgencias de la unidad que encabeza, donde falleció horas después.



Afectadas. Clínicas de Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí no serán vigiladas por empresas.

