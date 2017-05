Duval quisiera ser como 'Candela'

Miércoles 24 de may 2017, 8:05am

La actriz participa en la segunda temporada de Hijas de su madre, la cual llega a Torreón el sábado

A Consuelo Duval ya no le sorprenden las infidelidades de los hombres.

La reconocida actriz por personajes como "Nacaranda" y "Federica P.Luche" habló con El Siglo de Torreón sobre su personaje en Hijas de su madre, obra que se presentará este sábado en el Teatro Isauro Martínez a las 18:00 y 20:30 horas.

"Si me han puesto el cuerno varias veces y ojalá lo hubiera tomado con la filosofía como lo toma 'Candela' pero yo soy un poquito más dramática, pero ya no me sorprenden las fechorías de los hombres", comentó Duval.

La actriz da vida a "Candela" una mujer adinerada que se debe enfrentar a las cuatro amantes de su esposo "Emilio" para cometer el crimen perfecto, cobrar la herencia millonaria y repartírsela entre todas.

"Mi personaje se llama 'Candela' es una mujer feliz por naturaleza y muy distraída y entonces ella es la esposa de este señor que le pone el cuerno con otras mujeres y ahí se desarrolla la historia y el enredo que éste es muy muy divertido", explicó la también comediante.

Consuelo recordó cómo fue que llegó la oportunidad de participar en la segunda temporada del montaje.

"Susana Dosamantes se fue a hacer una serie de televisión y Gabriel (productor) me habló para que entrara al quite y encantada".

María del Consuelo Dussauge Calzada, nombre real de la actriz, es la primera vez que trabaja a lado de Patricia Reyes Spíndola, Aylín Mujica, Lourdes Munguía, Aída Pierce, Adriana Fonseca y Gina Varela, por lo que para ella ha sido una satisfacción compartir el escenario.

"Me gusta todo, la verdad es que todas (sus compañeras) están divinas me hacen reír mucho, están muy chistosas y muy en su papel y entonces las disfruto mucho, estar con mis compañeras y ver el público es lo que me hace sentir tan feliz", recalcó.

El pasado 26 de enero, la puesta en escena abarrotó las dos funciones que ofreció en un teatro local por lo cual su productor, Gabriel Varela, decidió volver.

Por último, la actriz hizo una atenta invitación a todos los laguneros para que no se pierdan la obra la cual tendrá dos funciones.

"Las hijas de su madre van con todo a hacer reír a Torreón, a que se diviertan, a que se olviden de sus problemas y a que se la pasen de maravilla", concluyó.

Anuncia estreno de su programa

Al preguntarle sobre sus próximos proyectos, Consuelo recalcó que le gusta vivir el día a día, sin embargo, recordó que pronto saldrá al aire su programa de televisión Duval de muchos, Consuelo de todos, el cual se estrenará el 6 de agosto y estará a cargo de Elías Solorio.

"Yo me quedo ahorita en el hoy, no hay más proyectos estoy aquí y haber a donde 'Diosito' me mueve de lugar pero siempre cerca del público", dijo tras luego anunciar su regreso a la tele.

Duval quiere divertir a su público con su nuevo show, el cual pretende reunir a las familias. Angelique Boyer será la invitada especial en el primer programa.

