'Falsas', 50 % de las llamadas a Cruz Roja

POR CADA SALIDA DE LA AMBULANCIA SE GASTAN 750 PESOS

EL SIGLO DE TORREÓN

En Coahuila, más del 50 por ciento de las llamadas que se reciben en la Cruz Roja Mexicana es de bromas y/o servicios innecesarios. Por cada salida de la ambulancia en falso, se gastan 750 pesos lo que impacta de forma negativa en las finanzas de la benemérita institución.

"No sólo se trata de llamadas de broma, muchas de ellas, incluso son exageradas, existen casos los fines de semana de personas que tienen resaca y hablan por teléfono para pedir una ambulancia, son desafortunados, pero no podemos dejar de atenderlos porque no sabemos cuál sea la gravedad del caso", mencionó Hugo Morales Valdez, presidente del Consejo Directivo de la delegación Torreón.

Aunque se registran pérdidas económicas, la Cruz Roja, lamenta mayormente que se distraiga la atención para una verdadera emergencia. "Sí impacta en lo económico, pero también impacta en la salud de las personas que verdaderamente necesitan el servicio", afirmó.

Al año, la benemérita institución en esta ciudad, registra en promedio unos 25 mil servicios de ambulancia y se reciben aproximadamente 50 mil llamadas, de las cuales, la mitad es falsa.

"Nosotros estamos atendiendo casi 2 mil eventualidades reales al mes, estamos hablando como de 15 a 20 llamadas diarias. Los números no dejan de ser muy claros de la necesidad que tenemos de hacer saber a otras personas, que los recursos que tiene la Cruz Roja son limitados", agregó.

Recientemente, la institución anunció que en los próximos días, lanzará una aplicación móvil que permitirá a los usuarios acceder a una guía rápida de primeros auxilios y conectarse a los teléfonos de emergencia.

Con esta plataforma, se podrán disminuir las llamadas en falso, debido a la geolocalización con la que contará.

HUGO MORALES

