Identifican al autor del atentado en Manchester

Funcionarios en Estados Unidos dicen que las autoridades británicas han identificado al sospechoso del ataque suicida en Manchester, como Salman Abedi.

Un funcionario estadounidense confirmó la identidad este martes a The Associated Press. No se dieron más detalles.

El ataque en la Manchester Arena al final de un concierto de Ariana Grande dejó 22 muertos y 59 heridos.

El Estado Islámico se atribuyó el ataque, pero el jefe de inteligencia estadounidense Dan Coats dice que no se ha podido verificar la conexión.



