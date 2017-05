Asume EI la autoría del atentado de Manchester

Martes 23 de may 2017, 7:52am

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) asumió hoy la autoría del atentado de Manchester, y afirmó que un "soldado del califato" colocó "varios paquetes bomba" en varias concentraciones de "cruzados" en la ciudad británica.

En un comunicado cuya autoría no pudo ser comprobada y difundida a través de Telegram, el EI afirmó que detonó los paquetes colocados en el Manchester Arena, donde murieron al menos 22 personas, entre ellos varios niños, y resultaron heridas otras 59 personas.

Un hombre de 23 años ha sido detenido hoy en relación con el atentado perpetrado anoche junto al estadio Manchester Arena, informó hoy la Policía de esa ciudad.

El arrestado, cuya identidad y nacionalidad no han sido facilitadas, fue retenido por los agentes en el sur de Manchester, según un breve comunicado de las fuerzas del orden.

Además, otro hombre también fue detenido hoy en el centro comercial Arndale de Manchester, pero de momento no está relacionado con el ataque de anoche junto al estadio.

La Policía de Manchester no ha aportado más detalles de la investigación, aunque la primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que las fuerzas del orden creen conocer la identidad del terrorista suicida, pero advirtió de que aun no puede ser revelada.

May presidió hoy en su residencia oficial de Downing Street, en Londres, una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros y representantes de la Policía y los servicios secretos, para abordar los detalles del ataque.

Tras esa reunión, la jefa del Gobierno conservador viajó inmediatamente a Manchester, donde unas 59 personas permanecen hospitalizadas con heridas de diversa consideración.

"Sabemos que un único terrorista hizo detonar un artefacto explosivo improvisado cerca de una de las salidas del lugar, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para provocar una matanza máxima y herir y matar indiscriminadamente", afirmó la primera ministra ante Downing Street.

La amenaza terrorista contra el Reino Unido permanece en "severa", la segunda más grave, y que significa que es probable que se produzca un ataque en el país.

El atentado ocurrió poco después de las 21.35 GMT al término del concierto de Ariana Grande, fuera del recinto del estadio, cuando la gente estaba abandonando el lugar.



En el ataque, ocurrido al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, 22 personas perdieron la vida, entre ellas varios niños, y 59 resultaron heridas. (AP)

