Contra Humberto, diez averiguaciones: FCH

PIDE ANALIZAR A FONDO LA RELACIóN QUE BUSCAN EL PAN Y EL PRD PARA LAS ELECCIONES DE 2018

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, dijo que hubo al menos una decena de averiguaciones penales de diversos hechos delictivos en contra de Humberto Moreira durante su sexenio.

Refirió que uno fue por falsificación de documentos por la llamada megadeuda, que involucró a varios funcionarios y terminó en la orden de aprehensión de varios, algunos prófugos de la justicia, lo cual impedía cerrar una averiguación así.

Otra fue derivada de distintos hechos delictivos, por ejemplo, el enriquecimiento y desvío de las arcas públicas de recursos propiedad del gobierno del estado, algunos de ellos originarios en transferencias federales, que habían ido precisamente al patrimonio directo del entonces gobernador y su familia.

Una más fue vinculada al crimen organizado, pues en operativos de las Fuerzas Armadas, concretamente del Ejército Mexicano, se detuvieron paquetes de efectivo empacados al vacío donde estaba la "nómina oficial", es decir, pagos al gobierno del estado y entre ellos, a altos servidores públicos dependientes directamente de Moreira, como el hermano del entonces fiscal, Jesús Torres Charles.

También dijo que se hicieron denuncias relativas a la operación del grupo criminal Los Zetas en el estado donde se vinculó a Humberto Moreira. Aseguró que estas denuncias, no sólo deben continuar sino que han sido ampliadas porque han surgido testimonios en Estados Unidos y en México que involucran directamente al exgobernador en hechos delictivos, en agravio del patrimonio de los coahuilenses y en complicidad con el crimen organizado.

"Jamás exoneré a Humberto Moreira", expresó Calderón, "ni hubiera podido haber tal exoneración, si hubiera algún documento que la presuma, sería totalmente falso, carecería totalmente de validez, totalmente nulo, porque es absurdo que se pretenda exonerar a un funcionario cuando todavía hay órdenes de aprehensión por ejecutar y los testimonios, al contrario, han venido creciendo".

Citó las averiguaciones abiertas en Estados Unidos, en la Corte de Distrito del Oeste de Texas con sede en San Antonio, donde se involucra al exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal, y al gobernador interino, Jorge Torres, otra del empresario Rolando González Treviño, la de Marciano Millán Vázquez, del Juan Manuel Muñoz Luévano, donde varios testigos implican a Humberto en la complicidad con Los Zetas y afirman que le pagaban dinero. Otro más de Luis Carlos Castillo Cervantes, "rey de los dragones", que obtenía asignaciones directas de Moreira a su favor, a cambio de "moches".

"Hay muchos señalamientos de este tipo, hay muchos documentos donde se señala al exgobernador Humberto Moreira en las implicaciones criminales en la Corte de San Antonio, yo estoy seguro de que la Procuraduría General de la República estará investigando todos estos casos", comentó.

Señaló que además hay denuncias por multimillonarias cuentas bancarias.

El exmandatario dijo que tarde o temprano, estos delitos, siendo tan evidentes, se pagan, por lo que consideró que Humberto Moreira tendrá que responder por ello, sin embargo, consideró que además de la sanción legal se requiere la sanción política, por lo que llamó a los coahuilenses a no encubrir a quienes han afectado tan gravemente su patrimonio y a quienes han afectado tan gravemente su seguridad.

"Independientemente de que se haga justicia, que se haga también justicia política, que la gente mande a la calle a los Moreira, que mande a la calle a Humberto y a sus cómplices, que haya el 4 de junio un voto útil, yo quiero llamar a los coahuilenses a votar por terminar esa época negra de Coahuila, la fórmula ganadora que puede derrotar a los Moreira y al PRI es la que encabeza Guillermo Anaya en el estado y Jorge Zermeño en Torreón", dijo.

Calderón dijo que, al tiempo, Humberto Moreira "por supuesto que pagará por todas y cada una de las calumnias tan soeces y tan bajas que ha proferido en mi contra, pero ahorita vamos por partes, vamos terminando este proceso político, nada de lo que ha hecho ni nada de lo que ha dicho, quedará impune".

Sobre la comparación de la actual gestión federal de Enrique Peña Nieto con la de Felipe Calderón en términos de la violencia, el expresidente se manifestó respetuoso de la administración y consideró que les ha tocado vivir momentos extremadamente difíciles en materia de violencia generada por el crimen organizado.

Calderón dijo que, a su llegada a la presidencia, le tocó vivir un proceso de captura del estado, en el cual, el crimen organizado vinculado al narcotráfico y a otras actividades ilícitas se venía apoderando de las ciudades, al principio comunidades pequeñas y luego estados completos con la complicidad de los gobernantes.

"Fue en el caso de Coahuila y la complicidad de Humberto Moreira con el crimen organizado, que eso permitió que tomaran el control de la sociedad, lo que hizo mi gobierno fue hacer lo que cualquier gobierno está obligado a hacer, no sólo porque la Constitución lo manda sino porque la ética y el deber moral lo mandan, que es combatir a los criminales, esa violencia y esos homicidios fueron causados por criminales a los que yo combatí, no son muertes que haya causado el estado mexicano, sino criminales con nombre y apellido", expresó.

En términos de apoyo federal a los estados, Calderón aseguró que durante su gobierno, Coahuila tuvo el mayor volumen de recursos en toda la historia, tanto en participaciones federales como en aportaciones.

"Coahuila jamás tuvo más recursos que durante mi gobierno, Coahuila jamás se endeudó más que con el gobierno de Humberto Moreira y Coahuila jamás terminó más quebrado que cuando él terminó, eso es demostrable, pueden revisar las participaciones en términos reales", dijo.

RUMBO A 2018

Felipe Calderón consideró que lo importante actualmente son las elecciones locales en Coahuila y limitó sus comentarios sobre el proceso federal del próximo año, sin embargo, indicó que si el PAN logra establecer condiciones democráticas y equitativas, que siempre le han caracterizado al elegir candidato presidencial, no sólo se logrará la unidad sino también el triunfo.

"Pero si el PAN rompe estas condiciones o no corrige inequidades y elementos que cuestionan la democracia interna, va a generar elementos de división que nos van a afectar", dijo.

Sobre la alianza que recién se dio a conocer, con el PRD, el exmandatario dijo que se debe ver primero qué se va a proponer en el PAN a la sociedad, la alternativa que representa, como un partido que cree en el Derecho, de ahí que pueda combatir la delincuencia y la corrupción.

"El PRI es un partido que todo se arregla con lana, con tranza, con billete, y por eso la corrupción crece en los gobiernos del PRI, tanto de Moreira como en otros, de Borges, de Duarte, en fin, la lista es larga, segundo, la delincuencia crece en los gobiernos del PRI porque cuando la corrupción alcanza los niveles de los gobernantes, los delincuentes se apoderan de las comunidades y se disparan el secuestro, la extorsión, el cobro de derecho de piso y el asesinato", expresó.

"Por eso se requiere un partido que crea en el Derecho, que ejerza el Derecho", comentó, "por el lado de la izquierda, en Morena, tampoco se cree en el Derecho, se le ve como una idea burguesa y que todo se va a arreglar cuando haya educación en el país, claro que hay que invertir en educación, pero no podemos esperar que los niños se gradúen y mientras meter las manos a las bolsas y esperar que se arregle todo".

Calderón señaló que el único partido que sabe que la delincuencia y la corrupción se enfrentan con la aplicación firme de la ley es el PAN, de ahí que consideró que es una mejor opción que el PRI y que Morena.

"No es cierto que toda la problemática del país se arregle cuando seamos un país próspero, al contrario, no somos un país próspero porque no se aplica la ley, porque tenemos inseguridad, porque tenemos incertidumbre para las familias, para las empresas, para los campesinos, para los ganaderos, eso se debe arreglar aplicando el Derecho", comentó.

Calderón dijo que, en términos de candidatos, se tiene en el PAN actualmente una indefinición que les resta fuerza, por lo que consideró importante resolverlo a la brevedad. Señaló que, de cara al 2018, lo más importante es que exista un gobierno que finalmente abra la puerta a la prosperidad, basado en el Derecho, en la igualdad de oportunidades, que entienda la necesidad de respetar las libertades económicas, que tenga un sólido compromiso con la sustentabilidad.

El exmandatario prefirió no opinar sobre el dirigente nacional, Ricardo Anaya, y sus aspiraciones presidenciales, sin embargo, dijo que solicitó se convoque a la comisión permanente del partido para discutir, en forma interna, discreta y responsablemente las circunstancias políticas que rodean al PAN ahora y rumbo al 2018, pero sigue pendiente.

En términos de la elección local, Calderón dijo que la detención de Guillermo Padrés no perjudicará a los candidatos del PAN.

"No veo por qué, francamente, si Padrés hizo algo ilegal, que se aplique la justicia parejo, lo que sí me parece un exceso es que hayan detenido tan tramposamente a su hijo, dice la Escritura que con la vara que midas serás medido", expuso.

El siglo de torreón

Señala. Felipe Calderón dijo que tarde o temprano, estos delitos de corrupción, saldrán a flote.

