Celine Dion no ocultó su fanatismo por Cher

La cantante Celine Dion se emocionó al escuchar el tema Believe de Cher en los premios Billboard efectuados anoche.

El evento que fue transmitido el domingo se llenó de anécdotas, entre ellas, Celine Dion se subió al escenario para cantar My heart will go on por su aniversario y Cher a cantar dos de sus hits de su carrera: Believe e If i could turn back time.

La artista canadiense emocionó al cantar la canción principal de Titanic, película que este 2017 cumple 20 años desde que fue estrenada. Luego de ella, Cher apareció en el escenario del T-Mobile Arena de Las Vegas para cantar sus éxitos.

En ese momento en que la cantante de 71 años cantaba sus hits, Celine Dion se encontraba en backstage y tuvo que detenerse un momento para ver la presentación en un monitor. La cantante fue captada cantando el coro de Believe y fue subida a las redes.

Las cantantes se reunieron anoche en los premios Billboard. (AP)

