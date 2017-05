Ringling Bros baja el telón tras 146 años

Domingo 21 de may 2017, 2:24pm

NUEVA YORK, EU.-

El circo que ha maravillado a multitudes durante 146 años presentando “El mayor espectáculo en el planeta” bajará el telón por última vez el domingo.

Las entradas para la última presentación del Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus en el Coliseo del condado Nassau, en Uniondale, Nueva York, ya se agotaron. Entre el público estarán viejos artistas del circo. Será como una especie de reencuentro _o funeral_ para una producción que está centrada en llevar alegría al público.

Feld Entertainment, dueña de Ringling, anunció en enero que cerraría el show debido a una menor audiencia y altos costos operativos.

Defensores de los animales habían criticado al circo por obligar a los animales a actuar y transportarlos por todo el país, al considerar que ello constituía maltrato. En mayo del año pasado, la empresa decidió dejar de usar elefantes, pero la venta de boletos seguía cayendo.

Al final, los directivos de Feld reconocieron que el circo ya no podía competir con iPhones, internet, videojuegos y personajes masivamente promocionados. Sus otras producciones _Frozen on Ice, Marvel Live, Supercross, Monster Trucks, Disney on Ice_ resonarán mejor con las generaciones más nuevas.



Este domingo el espectáculo baja el telón. (EFE)

