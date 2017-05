Tendrá marihuana uso controlado en México

Domingo 21 de may 2017, 10:34am

EL USO DE LA CANNABIS EN MEDICAMENTOS HA AYUDADO EN ALGUNOS CASOS

El uso medicinal de la marihuana en México sólo espera la publicación de las reformas aprobadas el Senado y la Cámara de Diputados en el Diario Oficial de la Federación.

Luego de un debate legislativo que se prolongó durante un año a partir de que el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa, los mexicanos ya podrán acceder a tratamientos y medicamentos derivados de la marihuana o sus ingredientes activos.

Médicos, investigadores y especialistas en política de drogas expresaron su apoyo a esta iniciativa desde que se llevaron a cabo los foros nacionales de discusión sobre el tema. No obstante, hubo también quienes advirtieron sobre las posibles consecuencias de esta política.

La marihuana contiene más de 400 sustancias, entre ellas 70 cannabinoides como el tetrahidrocannabinol (THC) que ya se utiliza en la medicina actual, afirma Carlos Henríquez, médico homeópata egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"Algunos químicos que contiene la planta, desde su tallo hasta las hojas, se utilizan para tratar una amplia gama de enfermedades", afirma.

De acuerdo con el especialista, hay estudios que aseguran que el uso de la cannabis en medicamentos ha ayudado de manera exitosa en algunos tratamientos de enfermedades, para controlar el dolor y mejorar la coordinación motora.

"Esas investigaciones destacan sus efectos positivos en el tratamiento del glaucoma, para aliviar la artritis, atenuar algunos procesos inflamatorios y como terapia paliativa en algunos casos de cáncer y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida", afirma.

La literatura al respecto también dice que es útil para disminuir la intensidad y frecuencia de los ataques epilépticos, combatir la ansiedad, como auxiliar en el tratamiento del mal de Parkinson y el Alzheimer, y para minimizar los efectos secundarios de algunos tratamientos médicos.

Sin embargo, aclara, estos son resultados de estudios realizados en otros países, que le llevan ventaja a México en la investigación de los usos medicinales de la marihuana. "Aquí nos falta camino que recorrer", afirma.

Tal vez por ello, la doctora Bertha K. Madras, especialista de la Universidad de Harvard, se opuso en su momento a legislar para su uso medicinal.

Explicó que los cannabinoides, su componente orgánico más distintivo, tienen un complejo funcionamiento biológico. Uno de ellos, el THC, es capaz de usurpar la facultad celular para transmitir instrucciones a otras células en el cuerpo, aseguró.

"A partir de esta capacidad particular, los cannabinoides afectan mu→ ltiples partes del cerebro relacionadas con distintas funciones y reacciones como son la regulación hormonal, el hambre, el movimiento, las emociones, la ansiedad, el miedo, el dolor, el aprendizaje, la memoria, entre otras", afirmó.

NO ES UN MEDICAMENTO

Los efectos la marihuana -como en el caso de cualquier otro componente medicinal- dependen de muchos factores, dice Henríquez. Entre otros: su dosis y las características del paciente.

El especialista destacó la necesidad de información que aclare que la marihuana no es en sí misma un medicamento. "Ninguna agencia reguladora la ha aprobado como medicamento. Lo que tenemos son sustancias de la planta con potencial terapéutico".

Por ejemplo, afirma, recientemente se han encontrado agentes antitumorales en el THC que, combinados con las terapias convencionales, han reportado recuperaciones más aceleradas en pacientes con algunos tipos de cáncer.

"También se ha usado con éxito en terapias de manejo del dolor", dice. Pero advierte que, en cualquier caso, debería administrarse como un auxiliar a una terapia convencional y bajo estricta supervisión médica.

"Los efectos medicinales de la marihuana no se han estudiado a profundidad, pues aún se le sigue percibiendo más como una droga que como una planta con propiedades curativas", dice Henríquez.

No obstante, considera que su legalización para usos medicinales al menos abre la puerta a la investigación de sus propiedades y sus derivados para el tratamiento alternativo de enfermedades.

¿Qué está permitido?

Se eliminó la prohibición de sembrar, cultivar, cosechar, elaborar, adquirir, comerciar, transportar y usar cannabis pero sólo con fines médicos y científicos, por lo que tener una planta en casa para autoconsumo aún está prohibido.

La Secretaría de Salud tiene ya facultades para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de sus derivados, así como autorizar la importación de medicamentos con base en marihuana, entre ellos el tetrahidrocannabidol.

Los medicamentos que podrán ser comercializados son aquellos que tengan 1% o menos de tetrahidrocannabidol, que se reconoce como un componente activo con beneficios terapéuticos.

Los productos con calidad terapéutica que no tengan registro sanitario, es decir, no están autorizados productos caseros o elaborados en lugares que no cuenten con la autorización sanitaria.

El autocultivo de la cannabis y la elaboración de los propios productos.

Derivados La industria farmacéutica ha investigado y desarrollado en Estados Unidos, Inglaterra y otros países cannabinoides sintéticos de uso clínico. Son moléculas diseñadas por la industria farmacéutica, cuyas propiedades emulan las de los cannabinoides encontrados naturalmente en la cannabis sativa, como los siguientes: Componente Laboratorio 1.- Dronabinol Marinol, Solvay Pharmaceuticals); 2.-Nabilone/Cesamet Valeant Pharmaceuticals International 3.- Sativex GW Pharmaceuticals 4.- Dexanabinol SolvayPhannaceuticals 5.- Rimonabant/Acomplia Sanofi-Aventis 6.- Taranabant/MK-03364 Merck 7.- CT-3 Indevis Phannaceuticals 8.- Cannabinor Pharmos 9.- HU308 Pharmos 10.- HU 331 Cayman Chemical

Cambio. Varias personas expresaron su apoyo a la legalización del uso medicinal de la marihuana.