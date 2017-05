Confirman un muerto por atropello en Times Square

Al menos una persona murió y otras trece resultaron heridas en Times Square al ser atropelladas por un automóvil que entró en esa plaza de Nueva York a gran velocidad, según informes oficiales y testigos.

Uno de los testigos, Hamid el Hamed, dijo que el vehículo entró con gran velocidad en la plaza, desde el lado sur de la ciudad, y arrolló a varias personas antes de chocar contra un poste.

Otros testigos han asegurado que el coche circulaba en sentido contrario y que iba completamente subido a la acera.

El conductor, que no ha resultado con heridas de gravedad, ya ha sido detenido por la policía.

La zona está acordonada y en el lugar hay numerosos vehículos policiales y de emergencia.

Por el momento, no hay constancia de que pueda tratarse de un acto terrorista.

Driver plows into pedestrians in #timessquare thank God for #NYC finest #FDNY pic.twitter.com/ZXPdXj8UMR