Investigan posible suicidio de Chris Cornell

Un nuevo tono tomó la repentina muerte del músico estadounidense Chris Cornell. El vocalista de Soundgarden falleció en Detroit a los 52 años luego de dar un concierto en la ciudad del estado de Michigan. Pese a que la causa del deceso no ha sido confirmada, nuevos antecedentes se conocieron la mañana de este jueves.

El sitio estadounidense TMZ informó que, según la estación de televisión local WXYZ (de propiedad de la cadena ABC), el cuerpo del intérprete fue descubierto en el baño del hotel donde se hospedaba tras su presentación.

La víctima fue encontrada con una banda alrededor del cuello, dijo Dontae Freeman, vocero del Departamento de Policía de Detroit. La policía no ha confirmado si la muerte del cantante fue suicidio, aunque la determinación preliminar fue un “aparente suicidio”, explicó Freeman al diario The New York Times.

Los exámenes toxicológicos ya están en proceso para determinar si Cornell utilizó sustancias ilícitas previo a su muerte. El músico fue adicto al alcohol y a las drogas por décadas— empezó a consumir a los 13 años—, pero aseguraba estar sobrio desde el año 2003. El mismo canal de TV local señaló que la esposa del cantante le pidió a un amigo de la familia que fuera a ver al músico al hotel.



El cantante fue encontrado muerto en el baño del hotel donde se hospedaba. (AP)

