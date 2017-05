Trump confía en su exoneración

Jueves 18 de may 2017, 3:53am

EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA NOMBRó A ROBERT MUELLER COMO "FISCAL ESPECIAL" PARA LA INVESTIGACIóN DEL FBI

El presidente de EU, Donald Trump, afirmó ayer que la "investigación exhaustiva" que supervisará el exdirector del FBI Robert Mueller como recién nombrado "fiscal especial" probará la falta de nexos entre su campaña y el Kremlin.

"Como he dicho muchas veces, una investigación exhaustiva confirmará lo que ya sabemos: no hubo colusión entre mi campaña y ningún organismo extranjero", dijo Trump en un breve comunicado.

"Espero que este asunto termine rápidamente. Mientras tanto, nunca dejaré de luchar por la gente y por los problemas que más importan para el futuro de nuestro país", añadió el presidente.

El Departamento de Justicia nombró ayer a Mueller como "fiscal especial" para supervisar la investigación del FBI sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, incluyendo sus presuntos vínculos con la campaña de Trump.

"Mi decisión no es un hallazgo de que se han cometido delitos o de que una acusación está garantizada. No he llegado a semejante determinación", explicó el vicefiscal general, Rod Rosenstein, en un comunicado en el que anunció el nombramiento de Mueller.

"Lo que he determinado -precisó- es que, en base a circunstancias únicas, el interés público requiere que ponga esta investigación bajo la autoridad de una persona que ejerza una cierta independencia de la cadena normal de mando".

El vicefiscal insistió en que "un fiscal especial es necesario para que el pueblo estadounidense tenga una confianza completa en el resultado" de la investigación.

El nuevo fiscal especial dirigió el Buró Federal de Investigación (FBI) durante doce años bajo las presidencias del republicano George W. Bush y el demócrata Barack Obama, hasta su retirada en 2013.

La oposición demócrata lleva semanas pidiendo el nombramiento de un fiscal especial independiente para investigar los posibles vínculos entre la campaña de Trump y Rusia, pero la mayoría de los republicanos se había mostrado hasta ahora contrario a esa idea.

AP

Financia Vladimir Putin a asociado de Trump

Los posibles nexos de los aliados de Donald Trump con el Kremlin no se limitan a la política.

VEB, un banco ruso de capital estatal que está bajo el escrutinio de investigadores estadounidenses, financió un trato que implicaba a Alexander Shnaider, socio del Presidente, en la construcción de una torre hotelera en Toronto, según un reporte de The Wall Street Journal.

Shnaider, desarrollador ruso-canadiense que edificó el hotel Trump International en Canadá, puso dinero en el proyecto después de recibir cientos de millones de dólares de una venta de activos separada que involucró al banco, cuyo nombre completo es Vnesheconombank.

El socio del republicano vendió la participación de su compañía en una siderúrgica ucraniana por cerca de 850 millones de dólares en 2010, de acuerdo con S & P Global Market Intelligence.

El presidente ruso, Vladimir Putin, era entonces el presidente del consejo de supervisión de VEB, por lo que todos los grandes acuerdos tenían que pasar por su aprobación.

Shnaider inyectó posteriormente más dinero en el proyecto Trump de Toronto, que estaba financieramente en apuros.

Investigadores estadounidenses indagan cualquier relación entre las instituciones financieras rusas, Trump y cualquiera de sus allegados.

Como parte de la pesquisa, se examinan las interacciones entre Trump, sus asociados y VEB, que ahora está sujeto a sanciones por parte de Washington, según otra persona familiarizada con el asunto.

El banco es considerado como un vehículo del Kremlin para financiar proyectos políticamente importantes, incluyendo los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi.

El año pasado, un ejecutivo de VEB en Nueva York fue sentenciado a prisión tras declararse culpable de conspirar para actuar en los Estados Unidos como agente ruso sin notificar a las autoridades estadounidenses.

Agencia reforma

Se siente atacado

Trump optó ayer por guardar silencio sobre la revelación de que buscó detener la investigación sobre la posible colusión entre miembros de su campaña y funcionarios rusos, pero sugirió que es objeto del maltrato de la prensa estadunidense.

"Vean la manera como he sido tratado últimamente, especialmente por la prensa", dijo el mandatario al pronunciar el discurso principal de la graduación de la nueva clase de cadetes de la Academia de la Guardia Costera en el puerto de New London Connecticut, al sureste de esta ciudad.

En su exhorto a los cadetes para cumplir con sus nuevas responsabilidades sin importar los retos por delante, Trump aseguró que ningún otro político en la historia del país, "ha sido tratado peor o de manera más injusta" que él.

"No dejen que los echen abajo. No pueden dejar que los críticos y quienes lo niegan todo obstaculicen el camino de sus sueños", dijo el mandatario, acompañado por el secretario de Seguridad Interna (DHS) John Kelly.

Trump prometió a los cadetes que la lucha de su presidencia será a favor de quienes menos tienen, "de los olvidados", indicando que "yo no fui electo para servir a la prensa de Washington".

Callado. El presidente Donald Trump optó por guardar silencio sobre la revelación de que buscó detener la investigación sobre la posible colusión entre miembros de su campaña y funcionarios rusos.

