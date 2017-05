Encuentran a sexagenario ahogado en canal Sacramento

Miércoles 17 de may 2017, 2:40pm

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

GÓMEZ PALACIO, DGO







En las aguas del canal Sacramento, fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre cerca del ejido San Toña, del municipio de Gómez Palacio. El occiso fue identificado y se dijo que tenía 68 años de edad.

La Fiscalía General del Estado, dio a conocer que la tarde del pasado martes fue reportado por unas personas, que en el canal Sacramento flotaba el cuerpo de un hombre en terrenos de dicho ejido, a donde se trasladaron los elementos de la Policía Investigadora de Delitos y peritos de la Fiscalía encabezados por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal.

El cadáver del hombre fue identificado en el mismo lugar, como Julio Ávalos Flores, de 68 años de edad y con domicilio en la colonia Cinco de Mayo, de esta ciudad.

Central de Bomberos informó por su parte que esta tarde recibieron el aviso sobre una persona que se había metido al agua y ya no salió, en el canal Sacramento aunque la versión no fue confirmada y además, no les indicaron el lugar exacto.

Tras realizar los trabajos de campo por parte de los peritos, el agente del Ministerio dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo), para la necropsia de rigor.



La tarde del pasado martes fue reportado por unas personas, que en el canal Sacramento flotaba el cuerpo de un hombre en terrenos del ejido. (ARCHIVO)

