Exige Ochoa Reza una investigación

Luego de que se dio a conocer la existencia de supuestas inversiones de la esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés que manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza expresó que se exige una investigación para deslindar responsabilidades.

En alusión a que situaciones como ésta representen un eventual costo político, dijo que: "Por supuesto que estamos a favor de que se aclaren todas las acusaciones y se realicen las investigaciones necesarias. Aclarando que el señor Moreira no es miembro de nuestro partido y milita en otro organismo político. Hay un video por ahí que señala un desmentido, pero seguiremos exigiendo la puntual aclaración de todos estos hechos porque la sociedad exige transparencia y un gobierno ejemplar como el que propone Miguel Riquelme".

Por otro lado dijo que que el candidato del PRI al gobierno de Coahuila Miguel Riquelme Solís, "no se apellida Moreira".

Además, con relación a las diversas encuestas que se dan a conocer respecto al proceso electoral en Coahuila y el posicionamiento de los diversos partidos, asegura que Miguel Riquelme va 8 puntos arriba en la contienda para gobernador y… subiendo.

"Va a la cabeza y por esa razón el candidato del PAN quiere hacer de esta elección un lodazal, porque están desesperados".

Dijo Ochoa Reza que: "nuestro candidato Miguel Riquelme no se apellida Moreira nosotros estamos a favor de la eliminación del Fuero para que no exista impunidad, estamos a favor de no dar un paso atrás en materia de transparencia rendición de cuentas y seguridad pública.

Informó que la secretaria general del PRI Claudia Ruiz Massieu e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional presentaron ante el INE una queja contra Guillermo Anaya por Violencia Política de Género. "Pedimos que se retire el registro como candidato a a Guillermo Anaya por violencia en contra de las mujeres … no podemos permitir en nuestro país que un candidato ofenda a nuestras mujeres de manera cobarde y no reciba ninguna sanción.

El presidente del PRI dio su opinión respecto a los asesinatos que se han perpetrado contra periodistas, dos este lunes en diferentes hechos ocurridos en el país.

"Hemos exigido puntualmente a las autoridades locales y federales que se esclarezca totalmente el caso. Rechazamos cualquier atentado en contra de la libertad de expresión. En nuestro país son valores fundamentales de un desarrollo democrático, todos debemos apoyar a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional porque son los la voz que permiten llevar los mensajes de la democracia a toda la ciudadanía".



Denuncia. El candidato de "los azulillos", es un cobarde por la manera en que se refiere a las mujeres de Coahuila, dijo Ochoa.

