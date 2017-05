Deslumbra Belinda en premier de Baywatch en Miami

Domingo 14 de may 2017, 5:00pm

Miami fue testigo de un desfile de bellezas para la premier de la cinta Baywatch, en la que aparece la mexicana Belinda al lado de Zac Efron y Dwayne Johnson.

Por la alfombra roja desfiló el elenco de la cinta, entre ellos la también cantante quien expresó su felicidad de formar parte de esta versión de los Guardianes de la Bahía.

“Estoy muy, muy feliz de ser parte de esta historia y de poder representar a la gente latina. Estoy muy emocionada”, dijo.

“Lo más increíble fue que esto no lo busqué, fue algo que llegó de la nada. Yo estoy con mi gira Catarsis, haciendo conciertos y, de repente, recibo una llamada de Paramount en la que me ofrecen un papel especial para la peli. Me siento súper emocionada”, añadió la intérprete de Dopamina.

Al evento también acudieron Zac Efron, David Hasselhoff y Pamela Anderson.



Belinda desfiló por la alfombra roja en Miami. (INSTAGRAM)

Etiquetas: BelindaBaywatch

