La actriz Lourdes Munguía, quien vuelve a la región con Hijas de su madre, dice que los caballeros son más propensos a faltarle al respeto a los matrimonios que las mujeres

Las infidelidades se encuentran a la orden del día aquí y en China.

Para la reconocida actriz de teatro, cine y TV, Lourdes Munguía, los hombres son más propensos a faltarle al respeto a sus matrimonios debido a que ellos son todos unos "cazadores" en relación a las mujeres.

"Los hombres son muy infieles, son más conquistadores, les gusta cazar y las mujeres nos detenemos un poco. Creo que la mujer siempre es más selectiva y creo yo que por eso es menos infiel, para tener una aventura es porque realmente el hombre que la esté cortejando llenó sus expectativas", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Munguía anunció que el próximo 27 de mayo volverá a Torreón con la obra Hijas de su madre que precisamente gira en torno a las relaciones afectuosas de tipo romántico establecidas con personas ajenas a un matrimonio.

"Es una historia de enredos en la que la infidelidad está presenta al igual que muchas mentiras, una gran ambición y la codicia de varias mujeres. Vamos a ver la historia de una mujer abnegada que descubre que su marido tiene sus quereres con otra mujer", expresó la artista.

La nacida en la Ciudad de México un 12 de diciembre explicó que se trata de una comedia que ha arrasado en México y Estados Unidos. El pasado 26 de enero, la puesta en escena abarrotó las dos funciones que ofreció en un teatro local por lo cual su productor, Gabriel Varela, decidió volver.

"Es un gusto regresar a la Comarca Lagunera, una tierra hermosa en donde la vida es muy tranquila. Nos da mucho gusto que podamos llevarles este montaje una vez más y ahora en su segunda temporada en la que se han unido Consuelo Duval y Adriana Fonseca", explicó.

Lourdes comentó que de enero a la fecha está metida de lleno en Hijas de su madre, sin embargo, no descartó que en unos meses retorne con nuevos bríos a la pantalla chica.

"En este 2017 mi vida ha sido una maleta, andamos del tingo al tango con esta obra pero seguramente este mismo año saldrán más proyectos que estaré dando a conocer", expresó vía telefónica.

Pese a que ha realizado decenas de telenovelas, películas y montajes teatrales; Lourdes relató que no le gusta dormirse en sus laureles ya que siempre está en la búsqueda de cambios y oportunidades profesionales que le hagan crecer como artista.

"Me falta todavía mucho por hacer. Los seres humanos somos insaciables. Me gusta que mis personajes me sorprendan y que sean diferentes. Sé disfrutar de los éxitos y me agrada aprender de los fracasos", compartió.

Al preguntarle cómo es que se mantiene en forma, Lourdes contestó que a base de ejercicio y una alimentación conformada por pescado, frutas y verduras.

"Soy una persona muy activa. Nado, camino, hago yoga o bien practico aerobics. Me fascina sentirme fuerte y sana", puntualizó Munguía.

