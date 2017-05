'Chepo' tiene claro lo que necesitan hoy

Sábado 13 de may 2017, 3:52am

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- Para el "Chepo" de la Torre no existe otra fórmula para el juego de esta noche ante Toluca. Anotar cuatro goles sin recibir alguno a cambio para avanzar a semifinales.

"Te juegas todo, el equipo sabe que está la aspiración y con ganas de poder revertir la situación", dijo a la llegada de los Guerreros a la capital mexiquense.

El estratega albiverde no quiso hablar de la alineación que utilizará ante la disponibilidad de Tavares y Sandoval, ya que fiel a su costumbre, prefiere esperar hasta el final.

"El equipo tiene que salir por todas las canicas como decimos vulgarmente, debemos jugar de manera inteligente sin desbocarnos, para que no nos pase lo que en Torreón".

Por otro lado indicó, que desde el primer minuto del partido, deben tener todo el entusiasmo y la actitud de poder conseguir el resultado.

"Lo que ya está hecho no tiene remedio, pero no se puede bajar los brazos, pase lo que pase, el equipo tiene que luchar hasta el último minuto y dejarlo todo en la cancha".

Agregó que el equipo sabe que le ha costado mucho llegar a estas instancias y que la oportunidad sigue estando ahí hasta que no se acabe el juego.

"Los argumentos son los mismos de todo el torneo, generar una gran cantidad de oportunidades y en un marcador abultado, se debe marcar el primer gol antes que otra cosa".

José Manuel fue contundente al señalar que están obligados a forzar las circunstancias para lograr el objetivo anhelado.

"La clave es meter cuatro goles y que no te metan. Si ellos lo hicieron por qué nosotros no podemos hacerlo, no hay mejor incentivo que hacerlo, por orgullo de cada uno de nosotros, una situación de compañerismo de equipo y de trabajo, lo que venga será consecuencia".

El técnido de los Guerreros, José Manuel de la Torre, sabe que sacar el resultado que necesita Santos es complicado, pero no imposible. (Archivo)

Etiquetas:

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...