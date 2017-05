Esfuma Coahuila 150 mdp en Ficrea

Sábado 13 de may 2017, 7:53am

Al Gobernador priista de Coahuila, Rubén Moreira, se le esfumaron 150 millones de pesos que fueron depositados supuestamente en Ficrea.

Iván Lagunes representante legal de Ficrea, actualmente en liquidación, informó en una carta dirigida a Ismael Eugenio Ramos, secretario estatal de Finanzas, que no existe documentación oficial que valide actualmente algún ahorro o inversionista.

Ficrea contestó esto a Ramos, derivado de un requerimiento extrajudicial fechado en noviembre de 2014 a la CNBV, para requerir a Ficrea la devolución de 158 millones 758 mil pesos, que supuestamente fueron depositados entre marzo de 2013 y agosto de 2014.

Ficrea indicó que en el período señalado por Coahuila "no existe ninguna cuenta a nombre de dicha entidad, ni depósitos a la vista ni inversión, situación por la cual no se debieron haber generado los estados de cuenta correspondientes".

La carta fechada el 22 de enero de 2015 , de la cual se tiene copia, reporta que los recursos procedentes del Gobierno de Coahuila fueron transferidos a la cuenta 60264 a nombre de Leadman Trade S. A. de C. V. y otra de Baus and Jackman Leasing S. A. de C. V.

Las dos cuentas pertenecen a dos fondos de inversión manejados por Rafael Olvera Amezcua, accionista de Ficrea.

Ficrea defraudó a cientos de inversionistas y se estima que los adeudos superan los 5 mil 800 millones de pesos (mmdp). Sin embargo, el supuesto adeudo con Coahuila no es reconocido.

En el desglose de los depósitos reclamados por Coahuila a Ficrea, se estableció que cinco cuentas no existen o se encuentran a nombre de otras empresas, y además un contrato presentado nunca fue celebrado.

"Los contratos y estados de cuenta proporcionados (por el Gobierno de Coahuila) podrían carecer de autenticidad", informó Ficrea.

En 2010 el Gobierno de Coahuila fue denunciado por el empresario Armando Guadiana Tijerina por lavado de dinero, al asegurar que durante la administración de Humberto Moreira contrató de manera ilegal tres créditos por 815 millones mediante una triangulación con la empresa Leadman Trade para adquirir aviones y helicópteros que no existen.

Rafael Olvera ha sido acusado por la Procuraduría General de la República de tomar recursos de sus clientes de Ficrea para transferirlos a Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing.

