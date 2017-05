Djaniny pondrá su granito de arena

Viernes 12 de may 2017, 12:04pm

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Con la idea de ayudar a los Guerreros en una remontada histórica, el caboverdiano Djaniny Tavares, se comprometió a ser parte de esta enmienda, la cual catalogó como muy complicada.

“Ayudaré mucho a mi equipo, me sentí muy triste al no estar en la ida, pero somos un grupo, pase lo que pase estamos juntos y hay que conseguir la máxima fuerza para conseguir ganar, no será fácil, pero vamos por eso”, dijo el delantero, previo al viaje a Toluca para el juego de mañana de cuartos de final.

Indicó que en los primeros 90 minutos, aprendieron muchas cosas, conscientes que eran dos partidos y tenían que defender el resultado en casa, lo cual no pudieron conseguir, por lo que ahora tienen que ir a la capital del Estado de México, para buscar la semifinal.

“Estamos listos, tenemos que ir allá con la idea de lo que pasó en el primer partido, jugar con sacrificio para lograr una victoria que será muy difícil”.



Afirmó haberse sentido triste por el resultado.

Etiquetas: santos laguna

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...