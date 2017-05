Se deslinda Walss de campaña negra y arremete contra Mery y Riquelme

TORREÓN, COAH.-

El panista Rodolfo Walss Aurioles señaló que, con motivo de las elecciones en Coahuila, circula un video con ataques hacia su partido, en donde se incluyen ediciones de declaraciones suyas de hace cuatro años, que consideró se han descontextualizado con tal de utilizarlo como parte de la "campaña negra" que maneja el PRI.

Esta mañana, Walss explicó que se separó del cargo que ostentaba en el Ayuntamiento de Gómez Palacio para fijar su postura en relación al tema. En este sentido, consideró "cobarde que los priistas utilicen mi imagen para pretender posicionar los argumentos que no tienen el valor de hacer ellos mismos. Si bien, por un lado me parece cobarde que usen mi imagen, por otro lado no me extraña que lo hayan hecho; qué puedes esperar otra cosa de quien habla de "más carácter y menos política" pero no acude a un debate; no puedes esperar otra cosa de quien amenaza a los ciudadanos con investigarlos solo porque piden información por transparencia; no puedes esperar otra cosa de quien ante un reclamo de un ciudadano por falta de drenaje, opta cobardemente por salir corriendo".

Walss dijo que actualmente ningún partido político está exento de problemas y señalamientos, sin embargo, aseguró que en la elección de este año en Coahuila, los candidatos del PAN gozan de una mayor credibilidad en base a resultados que sus contrapartes del PRI.

"En el caso de la alcaldía de Torreón, Jorge Zermeño lleva una carrera política de más de 25 años, sin que se le pueda recordar un escándalo o señalamiento...en cambio, el priista Miguel Mery durante años fue el principal defensor y promotor de Humberto Moreira en Torreón, pero además ha sido artífice y actor directo en los tres escándalos de corrupción más grandes en la historia de Torreón: la renovación del contrato de PASA, la compra de los predios para la construcción de la Gran Plaza y el contrato de alumbrado público. En los tres casos, el desfalco al erario y al patrimonio de la ciudad fueron mayúsculos", expresó Walss.

Cuestionó que Miguel Riquelme como alcalde de Torreón haya colocado como secretario del Ayuntamiento y luego como alcalde interino a una persona que previamente había sido catalogada como no apta para ejercer cargos públicos relacionados con la seguridad, Jorge Luis Morán, ya que reprobó los exámenes de control de confianza, razón por la que, en su momento, fue destituido como secretario de Seguridad del Estado".

Walss dijo que, en la elección de 2017, hay dos opciones para los electores: "o los Moreira siguen gobernando a través de sus lacayos Miguel Riquelme y Miguel Mery, o definitivamente separamos a los Moreira del control del Estado. No se trata de "sacar" a los Moreira, al contrario, se trata de "meterlos" en donde deben estar, que es la cárcel. Los únicos candidatos no vinculados a los Moreira con posibilidad real de ganar la elección son los candidatos del PAN, por lo que más allá de filias y fobias y dejando para otro momento nuestras diferencias internas, debemos pensar en el bien común y actuar unidos para que Coahuila no se convierta, por seis años más, en ejemplo nacional de corrupción e impunidad".



