"¿Si he fumado marihuana? Sí, sí por supuesto, en la escuela cuando estaba pequeña la probé pero más allá de que fume o no y que digan '¡oh, fuma!', todo mundo fuma, ¿o no?", dijo bromeando con la prensa.

Explicó a la pregunta sobre si ella había consumido en algún momento de su vida dicha droga y por qué había decidido nombrar uno de sus temas en esta producción con un título como No te robes mi marihuana a lo que dijo: "La verdad yo hice esa canción como una broma, me inspiré en una canción viejita también llamada Marihuana Boogie que es de Lalo Guerrero, que la escuche y me gustó mucho. Y me pareció interesante al final meter esta canción en el disco y que la gente de relaje con la marihuana".

"Efectivamente yo siento que la marihuana no es una droga, no es algo dañino para tu cuerpo. Tenemos el azúcar, totalmente dañina, totalmente una droga, tenemos el cigarrillo, yo fui fumadora por muchísimos años y afortunadamente dejé el cigarro ya hace un par de años, el alcohol es súper violento. Entonces a mí me gustaría que la marihuana sí fuera legal, creo que se acabarían muchísimos problemas de violencia también y ya está comprobado el poder curativo y medicinal que tiene".

Afirmó incluso que aun cuando muchas personas se sobresaltan al escuchar el tema y lo que dice, es el ritmo y lo que quiere transmitir lo que perdura en verdad. "La gente aún se espanta un poco, se ríe, pero me gusta. De pronto voy a festivales, voy a otros estados de la república y veo que la gente y entre el público que hay señoras que empiezo a cantar y me miran como asustadas y al final terminan bailando y riéndose y me encanta que la gente se relaje con este tema, que los niños también lo vean".