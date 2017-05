Gasta Ayuntamiento de Torreón 6.5 mdp en mobiliario

TORREÓN, COAH.-

En menos de un año, el Ayuntamiento de Torreón gastó más de 6.5 millones de pesos en renta de toldos y sillas, que supuestamente fueron utilizados en eventos.

De acuerdo al contrato número EA-805035999-N1-2015, que no está disponible en el sitio de internet, pero que fue obtenido mediante la plataforma de transparencia, se indica que se erogaron 6 millones 551 mil 213 pesos por concepto de arrendamiento de mobiliario consistente en toldos, mallasombras, mesas, sillas, manteles, etc. para los eventos del Ayuntamiento.

No obstante, se presentan algunas inconsistencias, como el que el contrato no está en el portal de transparencia del municipio ni los pagos que se hicieron al mismo, además de las cifras del mobiliario en sí, pues se menciona la renta de más de cuatro mil toldos, más de 200 mil sillas, además de que hay cubresillas de lujo, con moños, manteles para mesas redondas, toldos de lujo, de dimensiones considerables (10 por 35 metros), y que se utilizaron supuestamente en un período de nueve meses, de marzo a diciembre de 2015.

Mediante el oficio número 096/2aSíndica/SalaRegidores, Gabriela Casale, síndica de minoría en el Ayuntamiento, solicitó al tesorero, Enrique Mota, la evidencia fotográfica o información relevante sobre el uso de los 4 mil 172 toldos, así como el mobiliario utilizado de acuerdo al contrato en mención, así como copia fotostática de los pagos realizados al contrato, por medio de cheque o transferencias, según como se hayan efectuado. La solicitud se hizo desde el pasado 2 de mayo, pero a la fecha no ha tenido respuesta.

"Me parece una cantidad exagerada de artículos, de toldos sillas, manteles, hay tablones, muchísimos, hay hasta salas lounge, que muchos de estos artículos son para eventos de lujo, que no son los que hace el Municipio, me alarma porque son 6 millones y medio, es una cantidad importante", comentó Casale.

Consideró que el Municipio debe contar con toda la evidencia fotográfica que corresponde, dado que supuestamente se arrendaron para eventos del Ayuntamiento.

"Yo no recuerdo eventos de lujo como para tener sillas Tiffany con moño, o cubresillas, o para tener tantas mesas redondas puestas, con sus manteles, yo no recuerdo un evento así de lujo, por eso pedí la evidencia fotográfica y los pagos, porque ellos dicen que están transparentados todos los cheques y no están ahí, al menos no a nombre de la persona a quien se rentó todo esto", indicó.

El contrato está a nombre de Blanca Alicia Verduzco Anguiano. En el listado del mobiliario, se observan 5 mil 631 manteles redondos (197 mil 85 pesos), 2 mil 363 manteles tablón (82 mil 705), 3 mil 68 mesas redondas (197 mil 380), 5 mil 203 mesas tablón (217 mil 105), 210 mil 515 sillas negras apilables (947 mil 317), 4 mil 519 cubresillas (31 mil 633), 145 sillas Tiffany de lujo (32 mil 60 pesos), 3 mil 650 toldos fiesta de 5x5 (2 millones 69 mil 550 ), por mencionar los más numerosos. Entre lo más oneroso, hay un toldo de lujo de 10x35 metros en 21 mil pesos, otro de 10x20 en 12 mil.



Período. El mobiliario se utilizó en un período de 9 meses, de marzo a diciembre de 2015. (EL SIGLO DE TORREÓN)

