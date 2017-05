Aprueba SCJN prisión a jóvenes sin ver detrás de sus conductas: CIJ

Martes 9 de may 2017, 4:07pm

Hay una tendencia “de irse a lo más fácil o a lo menos complicado” y no se analizan otras alternativas de fondo para identificar las causas por las que, los adolescentes están cometiendo delitos graves.

Para el Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Torreón, la decisión de la Suprema Corte Justicia Nacional (SCJN) de avalar la prisión preventiva y el resguardo domiciliario para menores de 14 años en adelante, está enfocada en la comisión del delito “sin pensar mucho en lo que hay detrás de las conductas de los jóvenes, ellos ya traen una historia previa”.

“Yo no sé al rato cómo le vayan a hacer, y si hay la infraestructura para detenerlos y darles esta atención para que salgan rehabilitados en su conducta delictiva, que luego no sucede. Se toman decisiones sin tener todavía la cimentación de programas, de equipos profesionales, no es tan sencillo. Ahora, los vas a detener y ¿ahora qué?”, cuestionó Rafael Mora Garza, director del CIJ en esta ciudad.

El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prisión preventiva para menores de 18 años en casos de delitos graves, previsto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y posteriormente esta tarde el resguardo domiciliario para los jóvenes infractores en lo que dura su proceso.



