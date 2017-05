Gobernadores de oposición no han podido controlar inseguridad: Camacho

TORREÓN, COAH.-

“Seguramente los coahuilenses no quieren volver a vivir estados de inseguridad graves como los que enfrentan actualmente sus estados vecinos como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Durango, entidades actualmente en manos de gobernadores de oposición e independientes que no han podido controlarla porque no quieren y no pueden, pues llegaron sin experiencia”, dijo en Torreón César Camacho Quiroz, coordinador de la bancada del PRI en la cámara de diputados.

Expresó que no es lo mismo administrar, ser buenos tribunos, que saber generar condiciones de gobernabilidad en el estado y eso no cualquiera.

Camacho Quiroz en visita que hace para respaldar al candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, Miguel Riquelme, declaró que el priista no solamente tiene la capacidad y el temple para garantizar la seguridad y sobre todo prevenirla, como ya lo demostró en sus años de alcalde de Torreón al crear espacios públicos y programas de prevención del delito y la violencia, cuyos resultados están a la vista. “Evidentemente sabe como hacerlo, sin improvisaciones y sin temor”, señaló.

Al presidir junto con Riquelme Solís, diputados federales, candidatos a diputados locales y el candidato a la alcaldía de Torreón Miguel Mery, expresó que es el candidato puntero, por eso los intentos de formar coaliciones y bloques de facto entre otros partidos, lo cual es una muy buena señal.

Reconoció que el proceso para la gubernatura de Coahuila es muy competido y dijo “ese es precisamente el tipo de elecciones que nos gustan al PRI, de alta competencia, porque en Coahuila tenemos el mejor perfil, el mejor candidato y las mejores propuestas”.

El pronóstico de César Camacho para las elecciones de este año en el país es que el PRI ganará Coahuila, Nayarit, Estado de México y alcaldías en Veracruz.

Con relación al costo político que tendría para el PRI los casos de gobernadores corruptos algunos ya en proceso y otros prófugos, expresó que “lo que nosotros queremos es que no haya impunidad y que se castigue a quienes lo merezcan, dado que las conductas penales son personalísimas, es decir que si alguien la hace que la pague, independientemente del partido que lo haya postulado”.

Los gobernadores de todos los organismos partidarios que están viviendo un proceso penal deben afrontarlo y cargar las consecuencias.

De Miguel Riquelme no tiene por qué tomar el endoso de conductas que no son propias de anteriores mandatarios. “El reto para que haya una elección participativa es mantenernos altos en los niveles de preferencia y separarnos de nuestros cercanos perseguidores”.

