No cuaja bloque 'anti PRIAN'

Aunque simpatizantes del candidato independiente Javier Guerrero e integrantes del equipo de campaña del candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, manejaron ayer versiones de un posible bloque contra PRI y PAN de cara a la elección del 4 de junio próximo, éste al final no logró cuajar.

Por la mañana de ayer, el equipo de campaña del candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, dio a conocer que éste pidió crear un bloque electoral para enfrentar al "PRIAN".

En resumen lo que solicitaba Guadiana era que se sumaran a su proyecto de candidatura, considerando que él se encuentra en tercer lugar en las preferencias, luego de los aspirantes del PAN y el PRI, Guillermo Anaya y Miguel Riquelme, quienes según la encuesta más reciente de Reforma están empatados.

Y aunque Guadiana no mencionó nombres, se supo que este exhorto iba dirigido al candidato independiente Javier Guerrero García y al abanderado del Partido del Trabajo, José Ángel Pérez.

"Si en un momento yo no me encuentro en el gusto de los electores, me uniré a quien esté arriba. Esto no se trata de caprichos se trata de terminar con la corrupción y malos gobiernos del PRI y PAN", dijo Guadiana.

En entrevista, José Ángel Pérez indicó que se ha reunido con Guadiana, al mismo tiempo en que indicó que no se ha llegado a un acuerdo.

"Nosotros vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir hasta donde los ciudadanos nos lo pidan, también estamos viendo el crecimiento que tenemos y eso es lo que queremos: seguir en la lucha para ganar la elección", dijo Pérez.

Desde la mañana del lunes comenzó a circular un video en el que el conocido empresario lagunero Pedro Luis Martín Bringas, quien ha manifestado su apoyo a Guerrero, aseguró que Guadiana se había unido al proyecto del independiente, versión que fue negada por el aspirante de Morena.

Por su parte, Javier Guerrero aseguró por la noche, en una firma de compromisos en la UANE Saltillo, que "yo continuaré con mi campaña con todo el entusiasmo y compromiso, construyendo un proyecto ciudadano, libre e independiente. No quiero, no debo, ni puedo fallarles a los miles de coahuilenses que se han sumado a mi proyecto".

Cabe mencionar que durante el actual proceso electoral, Guadiana, Pérez y en menor medida Guerrero, se han enfocado en señalar los actos de corrupción del PRI y PAN, a quienes consideran "lo mismo".

En el caso del PRI critican la adquisición de la deuda de forma ilegal en Coahuila y reprochan al PAN la falta de acción contra este hecho, toda vez que el gobierno federal era panista cuando se cometió el presunto delito.

