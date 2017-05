Venezuela, caída libre al abismo

Domingo 7 de may 2017, 3:52am

SEGÚN NICOLÁS MADURO, SU PAÍS SUFRE UNA OLEADA TERRORISTA

Si la imagen que Venezuela proyectó en mayo de 2016 fue la de un país que, sin obstáculos, avanzaba directo hacia un despeñadero por un acelerado e indetenible deterioro democrático, político y socioeconómico, la secuencia de mayo de 2017 desnudó una cruda realidad venezolana: la otrora pujante, pero siempre desigual y rica nación petrolera ya sobrepasó el borde del precipicio e inició un largo recorrido en caída libre, aunque sin llegar todavía al fondo del barranco.

Hace 12 meses el conflicto pareció enmarcarse en una lucha institucional con dos bandos con invariables posiciones; hoy se ha precipitado a una violencia política desenfrenada entre las partes, con un desenlace nublado.

Hay incertidumbre sobre cuánto tiempo más permanecerá abierto el sendero pacífico para lograr una solución. Las fuerzas antagónicas pasaron a otra etapa de la crisis y se instalaron en las barricadas del combate callejero, con el chavismo defendido por militares, policías y paramilitares en uno de los márgenes y con el antichavismo aglutinado en un abanico político multicolor en el otro.

A la situación actual se llegó por el cierre, en el segundo de 2016, de lo que habría sido una vía de solución sin salto al vacío: un referéndum para revocar o confirmar el mandato del presidente Nicolás Maduro, que empezó en 2013 y concluye en enero de 2019.

La oposición convocó al referéndum en 2016, pero el chavismo bloqueó la puerta a ese mecanismo de consulta popular que habría podido sacar a Maduro del poder antes de tiempo por un trillo democrático y cívico.

"El peligro es que lleguemos o ya estemos en un punto de no retorno", alertó el venezolano Luis Rodríguez, director ejecutivo de Paz Activa, organización (no estatal) de Caracas que estudia la seguridad pública. "Si la oposición no ofrece una resistencia suficientemente férrea a la clara intención del oficialismo de establecer un corporativismo basado en grupos que lo apoyan y en excluir a gran parte de la población, en un proyecto político de una minoría que quiere controlar a una mayoría, estaremos básicamente siguiendo un patrón muy similar a países que, como Cuba o Corea del Norte, tienen grandes déficits democráticos", pronosticó.

"O salimos por el canal democrático, donde por fin podamos resolver nuestras diferencias por la vía del voto universal, justo, custodiado y refrendado por la comunidad internacional, o acabamos con nuestro modelo de democracia representativa y vamos hacia el que proponen el presidente Maduro y el oficialismo", insistió, en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL desde Caracas.

Al sepultar el referéndum, el oficialismo clausuró la válvula de escape de la presión política que ahora prolifera, en un conflicto cercado por una aguda escasez de alimentos, medicinas y artículos básicos, una inflación desbocada y un aparato productivo en colapso.

"Lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz", reclamó la Conferencia Episcopal de Venezuela, en una declaración que emitió el pasado viernes. "Todo ello se conseguiría, si el gobierno actuara apegado a lo previsto en el texto constitucional vigente y con mayor sensibilidad ante tantas carencias", recalcó.

Al ratificar que Venezuela sufre una oleada terrorista promovida por los "grupos armados" de la oposición ultraderechista y es víctima de una "guerra económica" atizada por Estados Unidos en alianza con otros gobiernos americanos, como México, el oficialismo sacó una nueva baraja de juego. Maduro convocó el pasado 1 de mayo -el 3 lo hizo oficialmente- a una Asamblea Nacional Constituyente, opción que los opositores calificaron como fraudulenta e inconstitucional y atribuyeron al plan para consolidar el modelo chavista pro-cubano.

No cede. La tensión entre opositores y la Guardia Nacional sigue en aumento y no se ve solución.