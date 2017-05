Seguridad y Reforma Fiscal, las batallas en San Lázaro

TORREÓN, COAH.-

Las policías civiles en México no están hoy en condiciones de hacer frente al poder del crimen y los gobiernos estatales no quieren asumir la responsabilidad de la seguridad, por lo que es necesario que las fuerzas armadas intervengan, pero que lo hagan con un marco regulatorio. Este es el planteamiento de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que coordina Marko Cortés.

El legislador federal michoacano estuvo en Torreón esta semana para acompañar a Guillermo Anaya, candidato de la "Alianza Ciudadana por Coahuila", a la gubernatura del estado, y en visita de cortesía a El Siglo de Torreón habló sobre la polémica Ley de Seguridad Interior y la necesidad de una nueva Reforma Fiscal para bajar el Impuesto Sobre la Renta para enfrentar la agresiva política de repatriación de inversiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump. No obstante, Cortés, evadió tocar el tema del IVA generalizado.

Primero decirte que es real, el mes de marzo, que es el último mes del que se tienen datos oficiales, es el mes más violento de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, Y hay que decirlo también en honor a la verdad, también ya este sexenio ha generado más muertes violentas que el sexenio pasado. Entonces, sí se deben tomar medidas puntuales, claras. Por eso el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados ya se declaró listo para ir a un período extraordinario de forma inmediata a abordar dos grandes temas: el de seguridad y el económico.

Respecto a la seguridad, nosotros estamos haciendo dos planteamientos: por un lado fortalecer las policías de nuestro país, es necesario que sean los policías los que enfrenten la inseguridad. (...) Hay un debilitamiento institucional, hay corrupción, no hay capacidad, no hay preparación, no hay equipamiento, mientras esto ocurre, sí dar un régimen a las Fuerzas Armadas para que intervengan en tareas de seguridad. Para nosotros este sería uno de los temas que son absolutamente indispensables. Las instituciones que mayor respaldo tienen de los mexicanos son el Ejército y la Marina. Por ello es que hay que cuidarlas, hay que darles un régimen.

Por supuesto, porque están en el frente del combate a la inseguridad ante la debilidad de las policías ¿cuál es el problema?, que simple y sencillamente los gobernadores, los presidentes municipales se echan para atrás y dicen: "esta no es mi responsabilidad". Y no hay policías municipales, ni policías estatales y también pocos federales que estén capacitadas y que puedan hacer frente efectivo contra la inseguridad. Y ante esa debilidad es que debe entrar el Ejército, es que entra la Marina, por la falta de fortalecimiento, por eso nosotros decimos: sí démosle un régimen de actuación a las fuerzas militares, pero también démosle responsabilidad, démosle estímulos y sanciones a los gobiernos si no fortalecen gradualmente a sus policías.

Son años, para que gradualmente el Ejército vaya regresando a sus cuarteles y que sean las policías las que enfrenten esta situación. Estamos hablando de años, pero tenemos que empezar ya porque ahorita vamos en un proceso contrario, pareciera que se están debilitando las policías municipales, las policías estatales y la federal. De hecho el gobierno anterior federal invirtió en las policías federales, ahora vemos un debilitamiento, lo mismo ocurre en las estatales, lo mismo en las municipales y eso nos llevaría entonces acá en México la seguridad la enfrentaran ya permanentemente los militares y creo que no es correcto.

Porque el dinero se gasta en otras cosas, porque no es gastado en capacitación, en equipamiento, porque no es gastado en tecnología, porque hay mucha corrupción, porque cualquier compra que tú haces en materia de seguridad ¿qué crees?, no es licitable... por seguridad. Entonces hay sobreprecios, hay corrupción, son adjudicaciones directas por razones de seguridad. Por ello es que no hay dinero que alcance. Por eso es que tiene que cambiar de fondo y tiene que haber responsabilidad de los gobernadores si gradualmente no van con un proceso claro, con indicadores, fortaleciendo sus policías civiles en su estado y en sus municipios.

Que actualmente es sólo a petición del titular del Ejecutivo Federal que las Fuerzas Armadas apoyan cualquier situación de seguridad, simplemente a petición porque el presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y sólo él puede orientar una acción. Si se aprobara eventualmente una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que es lo que propone el PAN, o una nueva Ley de Seguridad Interior, esto llevaría a que habría un procedimiento. Lo podría solicitar por mayoría un Congreso local, lo podría solicitar el gobernador del estado o lo podría solicitar el gobierno federal. Ya habría tres instancias que podrían solicitar la eventual participación. Además debería quedar perfectamente clara la temporalidad por la cual sería la acción, el territorio geográfico en el cual sería la acción y también qué tipo de equipamiento, qué tipo de armamento se podría usar en esa acción. Entonces ya ahí habría una responsabilidad y un reconocimiento de debilidad institucional, porque un gobernador o un Congreso local le diría al gobierno: "necesito el apoyo formalmente".

Pero que existe y que además platicando con todos los gobernadores, prefieren ese esquema a no tener el apoyo de las Fuerzas Armadas.

No la hay, tan no la hay que no están fortaleciendo sus policías locales, por ello es que debemos llamarlos a la responsabilidad, debemos llamarlos a la madurez a tomar el toro por los cuernos y enfrentar la situación. Ello es lo que tenemos que hacer, no la hay, pero tiene que haberla.

De hecho el grupo parlamentario de Acción Nacional se reunió con el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas en México para saber cuál es su posición respecto de las diversas iniciativas que hay en materia de seguridad interior o seguridad nacional. También nos reunimos con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer su opinión. En principio lo que ellos opinan es que no debería de haber una Ley de Seguridad Interior, que deberían ser las policías, eso es lo deseable, eso es lo correcto, y por ello es que nuestra posición en Acción Nacional es que ante la debilidad institucional generalizada de las policías, sí podemos evaluar eventualmente la participación transitoria en casos extraordinarios de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Pero a la par debemos fortalecer a las policías para que gradualmente sean ellos quienes se encarguen de brindarnos seguridad.

Qué vamos a hacer y antes ya qué hemos hecho. Diputados federales como Guillermo Anaya entonces se opusieron a lo que nosotros denominamos la tóxica Reforma Fiscal. ¿Qué significa esto? Que el PRI con sus aliados incrementó el Impuesto Sobre la Renta, que el PRI con sus aliados puso el IEPS altísimo a las gasolinas, por eso hoy pagamos una gasolina tan cara. ¿Qué significa esto? Que el PRI con sus aliados quitó varias deducibilidades que podían hacer las personas físicas o personas morales para compensar sus gastos y no pagar tanto impuesto. Todo esto lo hicieron en la búsqueda de este nuevo gobierno de Peña Nieto de recaudar más, para malgastar, ese fue el problema.

¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente insistiremos en corregir la tóxica Reforma Fiscal, pero ahora, si ante la eventualidad de que el gobierno de Donald Trump sí cumpla en bajar el Impuesto Sobre la Renta del 35 al 15 por ciento, le guste o no al actual gobierno de Enrique Peña Nieto, o bajamos el Impuesto Sobre la Renta, incrementamos las deducibilidades o tendríamos fuga de capitales. Porque el dinero va a donde produce más, y si no hacemos que aquí en México seamos atractivos para la inversión, para el crecimiento, para el desarrollo, van a ser muchas empresa las que van a tomar la decisión de cruzar la frontera, invertir allá y pagar los impuestos de aquel lado, aunque estén operando en nuestro país. Y eso sería inaceptable. No hay más ojos que los que no quieren ver, son realidades que hay que asumir.

México debe seguir siendo atractivo para la inversión. En México tenemos mano de obra barata, sí es cierto, pero no sería suficiente ante esta eventualidad de una baja tan importante del Impuesto Sobre la Renta, y aquí el tiempo otra vez le daría la razón a Acción Nacional, que propuso bajar el Impuesto Sobre la Renta y que propone, y que se opuso con Guillermo Anaya entonces para que no se aprobara la tóxica Reforma Fiscal.

Depende del enfoque. El gobierno federal, de forma contradictoria, el actual, es el que más gasta para combatir la pobreza, y es este gobierno federal el que más pobres ha generado. No dicho por mí, dicho por el Coneval. Entonces no depende de cuánto dinero tienes, depende de cómo gastas el dinero que tienes, y lo que tiene que hacer el gobierno federal es invertir en aquello que genera productividad, invertir en aquello que genera mejores inversiones, dejar de despilfarrar, invertir y no gastar.

Implicaría optimizar el gasto, implicaría gastar bien...

Hay experiencias como Inglaterra en donde se bajaron gradualmente el Impuesto Sobre la Renta y en un mediano plazo el gobierno comenzó a recaudar más ¿Por qué? Porque recaudas por volumen. Para que la gente me entienda, quien vende por mayoreo no gana por unidad, gana por el volumen que vende. Lo que tendría que hacer el gobierno federal no es ganar por tasa alta, sino ganar o poder recaudar por el volumen de la producción que le genere una buena recaudación.



A futuro. Según el diputado federal, Marko Cortés, serán años para que gradualmente el Ejército vaya regresando a sus cuarteles y que sean las policías las que enfrenten esta situación.