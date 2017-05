Debate fue 'costoso', 'destructivo' y poco eficiente: sociedad civil

TORREÓN, COAH.-

En el segundo y último debate que organizó el IEC en Torreón, no hubo propuestas concretas, fue un ejercicio “costoso, poco eficiente” en donde los siete candidatos a la gubernatura del Estado se dedicaron a atacarse, “a destruirse” y en donde el común denominador fue Humberto y Rubén Moreira.

Representantes de la sociedad civil, enfermeros y universitarios, coincidieron en que el discurso fue el mismo de siempre y que de poco sirvió para incentivar el voto entre los coahuilenses. “Todos acusándose y dejando de lado las propuestas reales, es una política, un discurso que sólo funciona entre ellos. La verdad es que ningún candidato nos parece la opción, ninguno nos parece apto para ocupar el puesto de gobernador. Fue un ejercicio que además de costoso, no es eficiente”, dijo Andrés Guerrero, estudiante universitario.

“Como espectadores, sinceramente dejó mucho que desear, esperaba que fueran más espontáneos, que hubiera más transparencia y que no fueran tan acartonados, no me convencieron, fue desangelado. En corrupción, sabemos que estamos hundidos como estado, no se les cree. Desgraciadamente, el que todos los candidatos se dediquen al golpeteo no abona a un proceso de altura, a un proceso intelectual, siento un hartazgo generalizado y el voto de castigo va a ser fundamental”, dijo Javier Quintero, fundador de Donadores Laguna.

Por su parte, la Unión Nacional de Escuelas Particulares, consideró que en ambos debates (el primero realizado en la ciudad de Saltillo), se ausentaron las propuestas para fortalecer la educación privada, el medio ambiente, la vivienda y el campo. “Los candidatos se explayaron y dieron a conocer todo lo que era cada uno de ellos, los ataques exhibieron… hubo mucha repetición de algunos aspectos, todos hablaban de 'vamos a tener mejores empleos, salarios', pues sí, pero ¿cómo?, se dijeron muchas cosas abstractas”, señaló Rodolfo Silva Rosales, presidente de la unión.



