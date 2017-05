Denuncian presuntas anomalías en obras

En la gestión de Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón (2014-2016) funcionarios beneficiaron a dos constructoras con la adjudicación de obras por 88 millones de pesos a través de contratos irregulares.

Esto porque en la sociedad de esas empresas figura una funcionaria del Gobierno de Coahuila y los hermanos de ésta.

Se trata de Hilda Sánchez Hernández, quien figuró en el directorio en 2014 como Coordinadora de Programación de Auditorías del Gobierno de Coahuila en el Municipio de Torreón.

De acuerdo con el Registro de Comercio Público, en febrero de 2013 fue creada la empresa Anman Constructora y Asociados, con Sánchez como socia de otra mujer identificada como Claudia Marcela Mejía Rivadeneira.

Además, sus hermanos Beltsabeth Sánchez Hernández y Ángel Javier Sánchez Hernández son socios de Sistemas Constructivos Nacionales S.A. de C.V.

Las constructoras Sistemas Constructivos Nacionales y Anman Construcciones recibieron por lo menos 28 contratos que salieron de la Dirección General de Obras Públicas de Torreón, encabezada por Gerardo Berlanga Gotés, funcionario cercano de Riquelme y exsubsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Regional en La Laguna en tiempos del exgobernador Humberto Moreira Valdés.

Hasta la fecha, la empresa de los hermanos de la funcionaria registran más de 20 contratos por 74 millones 616 mil 275 pesos en Torreón.

A Anman Constructora y Asociados se le han otorgado 13 millones 446 mil 454 pesos en contratos para pavimentación, drenaje y agua, de acuerdo con Códigos de Obra obtenidos por Reforma.

En el padrón de contratistas del Municipio se puede ver que tiene la clave 2495 y que se dio de alta con la dirección Calle del Jabalí 429 Int. Bis en el Fraccionamiento Los Viñedos.

Sin embargo, en esa misma dirección está Sistemas Constructivos Nacionales, la cual fundó Hilda Sánchez, un mes antes de que Miguel Ángel Riquelme pidiera licencia como diputado para ser candidato a la alcaldía de Torreón.

De los 88 millones que las dos empresas han recibido, casi 30 millones es dinero que proviene de fondos de la Federación.

Por el otorgamiento de estos contratos a estas compañías, una de ellas de una funcionaria estatal, el contralor municipal, Javier Lechuga Jiménez Labora, y el director de Obras Públicas de Torreón incurrieron en actos ilícitos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila.

La norma prohíbe celebrar o autorizar contratos con quien desempeña un empleo, cargo o comisión del servicio público, o bien, con las sociedades de que dichas personas formen parte.

En la página de Internet Coahuila Transparente se observa que desde 1994, Sánchez Hernández es empleada pública y que trabaja en la Administración Fiscal General.

Por su parte el candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, Miguel Ángel Riquelme, afirmó que como alcalde de Torreón (2014-2016) no conoció a la funcionaria Hilda Sánchez Hernández, quien ganó contratos durante su gestión.

"No hay ningún conflicto de interés. No la conozco (a Hilda Sánchez), eso lo estoy garantizando, nunca ha trabajado (conmigo) además, no tiene ningún conflicto de interés en lo absoluto, a ella la ponen como si trabajara en el Ayuntamiento y que hay un conflicto con la empresa, no hay absolutamente nada, no trabaja en el Municipio", manifestó el abanderado al periódico Reforma.

Cuestionado sobre las empresas Anman Constructora y Asociados, donde Sánchez figura como socia de otra mujer identificada como Claudia Marcela Mejía Rivadeneira, y de Sistemas Constructivos Nacionales S.A. de C.V., cuyos socios son los hermanos de la funcionaria, Riquelme indicó que no las recuerda y que su Gobierno otorgó contratos a empresas solventes y sin conflicto de interés.

"No recuerdo, generamos miles de obras y grandes, se hizo la Línea Verde, el Deportivo Oriente, muchísimas cosas, no sé qué parte de eso a ella (Hilda Sánchez) le tocaría, lo que tengo de antecedente es que son empresas solventes, que fueron licitadas con todas las de la ley", añadió Riquelme, quien insistió que Sánchez no es trabajadora del Municipio de Torreón.

En el portal de Transparencia del Gobierno de Coahuila, la mujer figuró en noviembre de 2014 como funcionaria pública estatal en el cargo de Coordinadora de Programación de Auditorías en Torreón.

Además, es socia de Anman Constructora y Asociados, empresa que ganó contratos por 13 millones 446 mil 454 pesos en contratos para pavimentación, drenaje y agua, de acuerdo con Códigos de Obra consultados.

En tanto, otorgar contratos municipales a una fábrica de una empleada estatal falta a lo estipulado por el artículo 52, fracción 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila.

