Audio fue editado, dice Guillermo Anaya; acusa 'guerra sucia'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Guillermo Anaya, candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, aseguró que el audio de movilización electoral que fue difundido recientemente “está editado”, y lo atribuyó a la “guerra sucia” del PRI, por lo que el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya, dijo que no le darán ningún valor.

“Yo no lo he escuchado, pero me han dicho, mi equipo de campaña”, manifestó, “está editado y es un poco lo que ha dicho mi presidente (Ricardo Anaya) de la guerra sucia porque están desesperados porque saben que van a perder y no saben qué inventar: editan, hacen llamadas”.

En el audio que se filtró, hay una conversación entre Guillermo Anaya y el senador Luis Fernando Salazar, sobre la operación para la movilización electoral y la compra de votos en el estado, que es saboteada por sus propios operadores políticos.

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, dijo que el espionaje telefónico del PRI no es nuevo, pues ya anteriormente lo han hecho y lo realizan en otros estados de la República.

“Editan los audios, falsifican voces, el objetivo es el mismo: engañar a los ciudadanos, nosotros no le vamos a dar ningún valor a ese audio”, expresó.

Lo atribuyó a la “guerra sucia” del PRI, por lo que el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya, dijo que no le darán ningún valor. (JESÚS GALINDO)