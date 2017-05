Se entrega a las autoridades

Miércoles 3 de may 2017, 6:31am

LOS ÁNGELES, EU.-

El cantante Luis Miguel queda libre tras depositar fianza de un millón de dólares en EU

LOS ÁNGELES, EU







COMENTAR

Tras comparecer ante la corte federal de Los Ángeles para responder por una orden de arresto, el cantante Luis Miguel quedó en libertad tras depositar una fianza de un millón de dólares, informaron autoridades judiciales.

Luis Miguel era buscado por autoridades policiacas luego de que la jueza federal Virginia A. Phillips emitió el 17 de abril pasado una orden de arresto por no responder a varios citatorios por una demanda por incumplimiento de contrato.

El cantante mexicano se presentó ayer por la mañana y horas después quedó en libertad tras depositar la fianza, pero deberá regresar el 11 de mayo a esta misma corte para responder a la demanda que enfrenta en su contra.

Luis Miguel Gallego Basteri se presentó acompañado de su abogado Rafael Heredia, quien aclaró que su representado no fue arrestado, sino que este martes se presentó de forma voluntaria para responder a su demanda judicial.

"Platicando con mi representado le aconsejé que lo más importante es que se presentara este día a responder a la corte federal y a buscar alcanzar un acuerdo judicial", dijo el abogado al salir de la audiencia.

El abogado Heredia indicó que en la audiencia le pidió a la jueza una orden de protección, a fin de que autoridades policiacas suspendan la orden de arresto que se había emitido en contra de su representado.

El pasado 17 de abril la jueza Virginia A. Phillips ordenó a las autoridades federales que buscaran y detuvieran a Luis Miguel, luego de que el artista en tres diferentes ocasiones optó por no comparecer ante citatorios judiciales.

El cantante no había respondido a una demanda de un millón de dólares interpuesta por su exmánager William Brockhouse por incumplimiento de contrato.

Luis Miguel también tiene otra demandan por incumplimiento de contrato al no concretar una gira de conciertos con su compatriota, el cantante Alejandro Fernández. También tiene otra demanda por un préstamo a Warner Music México por tres millones 650 mil dólares, el cual no ha podido pagar.

La demanda en Los Ángeles fue presentada por su exmánager William Brockhaus, quien lo demandó por el pago de un millón de dólares por adeudos, más gastos adicionales.

En la querella 2-16 cv 06275 VAP (JPRx) presentada ante la Corte Central de Distrito de California, Brockhaus se quejó que Luis Miguel había sido demandado y que desde hace varias semanas se ha negado a recibir las notificaciones.

Brockhaus indicó que se contrató a investigadores para hacerle llegar las notificaciones en sus domicilios en Beverly Hills, en Las Vegas, y en Acapulco, México.

En todos la constante ha sido que cuando se contactó al cantante éste se negó a recibir y firmar el documento, pero en una reciente hay evidencias de que rompió el documento y una parte se quedó en el interior de su vehículo.

William Brockhaus, exmánager de Luis Miguel Gallego Basteri, es dueño de la compañía Liquid Capital West Texas, quien asegura que el demandado le debe mas de un millon de dólares.

Abogados del demandante señalaron que han investido mucho dinero para localizar a Luis Miguel y hacerle llegar la notificación, por lo que esos gastos se incluirán en la querella.

Inicialmente a Luis Miguel se le demandó en una corte para que pagara un adeudo de 200 mil dólares por concepto de renta, lo que nunca cubrió. En otro intento del exmánager, trató de embargar el auto Rolls Royce del cantante para que le garantizara la deuda, pero la exigencia no ha podido concretarse.

¿Luis Miguel busca mejorar su imagen?

Para el consultor de imagen Álvaro Gordoa, Luis Miguel es un producto artístico que no ha madurado sino envejecido, por lo que podría aprovechar la situación legal que enfrenta en Estados Unidos como una estrategia para hacer de su imagen soberbia una más humana.

En entrevista, Gordoa planteó que si bien el interprete de "La Incondicional" es un producto arcaico y desgastado, la coyuntura que enfrenta podría estar ya siendo utilizada por una maquinaria de mercadólogos e imagen pública para reposicionarlo e incluso ganar adeptos.

"Y es que últimamente se le ha visto más cercano con sus fans "tomándose fotos (algo que antes no hacía), hablando con la prensa y con cuentas en redes sociales frías manejadas por su disquera. Lo importante es que ya está involucrándose en ese tipo de vías de comunicación", expuso el especialista.

"Este problema con la ley y ese gesto de acercarse él mismo con las autoridades tiene que abrirle nuevos canales de comunicación.

"Es decir, que en vez de que otros llenen los vacíos de la información Luis Miguel lance comunicados oficiales de manera directa, así como videos en YouTube donde se muestre más humano y aterrizado para que empiece a convertirse en una víctima más que un victimario", agregó Álvaro Gordoa.

Planteó que "Luis Miguel siempre se ve como el victimario y no como la víctima. Basta con voltear a ver la demanda del cantante Alejandro Fernández por una gira conjunta que cobró por adelantado y después no realizó. La víctima ante la sociedad es "El Potrillo", quien goza de una imagen más amigable pese a sus escándalos".

A decir del consultor, Luis Miguel tiene la imagen de una persona conflictiva tanto por demandas interpuestas por su exmánager en Estados Unidos, el empresario tejano William Brockhaus, o por el cantautor mexicano Alejandro Fernández, así como por conflictos relacionados con el fisco en México y Estados Unidos. "Por lo tanto ya tenía la imagen de una persona problemática", dijo.

En ese sentido, refirió, "no sabemos si esto (la detención) le afecta o no, porque su imagen pública ya estaba bastante desgastada. Pero el hecho de que "supuestamente" se haya presentado habla de sensatez, porque antes se le veía hasta con cierta imagen de soberbia al no hacerlo".

No obstante, Gordoa mencionó que cualquier figura pública que caiga en un escándalo relacionado con la ley, por supuesto, se ve afectado en su imagen.

Los problemas legales de 'El Sol'

No todo han sido éxitos, aplausos y elogios para el cantante Luis Miguel, más allá de ser una de los intérpretes más famosos, "El Sol" ha pasado por diversos problemas legales que han ensombrecido su carrera:

´ 2017: Star Productions, la agencia de Alejandro Fernández "El Potrillo" lo demandó por incumplimiento de contrato por la gira que realizarían de manera conjunta. Después de un año y medio de negociaciones sin frutos, "El Potrillo" decidió demandar a "El Sol", quien fue citado para presentarse ante las autoridades el 25 de enero.

´ 2016: Luis Miguel perdió una demanda con su ex mánager William Brockhaus, también por incumplimiento de contrato y por la que tuvo que pagar 1.4 millones de dólares entre compensación para su ex colaborador, honorarios de abogados e intereses. Los documentos de la demanda comprueban que entre 2012 y 2014 Luis Miguel recibió ingresos de 44.9 millones de dólares en dos años, y tras descuentos de gastos de producción, guardaropa, y otros, le quedaron 19 millones, lo que desmiente las versiones de que el cantante estaría en la ruina tras suspender conciertos debido a una baja de salud.

´ 2013: Aracely Arámbula, madre de sus hijos Daniel y Miguel, había interpuesto una demanda por la manutención de sus pequeños. Una de sus peticiones era que el cantante pasara más tiempo con sus hijos. De acuerdo con la revista People en español, la protagonista de la telenovela "La patrona", señaló que como madre le duele la situación y se limita a seguir las indicaciones de sus abogados. La publicación confirmó que existía una demanda por manutención en contra del cantante mexicano en la Corte Superior de Los Ángeles. "No quiero afectar a nadie absolutamente, no deseo afectar a mis hijos", señaló en ese momento.