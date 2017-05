Blindaje al límite

Miércoles 3 de may 2017, 3:53am

VEHíCULOS AUXILIARES EN CUALQUIER CONFLICTO

Sí, lo sabemos. Es imposible desligar estos vehículos tácticos de imágenes de conflicto social, lucha contra el crimen organizado y otros episodios oscuros. Sin embargo, estas unidades son producto, también, del talento mexicano que les garantiza un alto grado de ingeniería. Las conocimos a detalle y te revelamos sus secretos.

Estos monstruos te impresionan por televisión o a lo lejos; cuando estás frente a ellos, tu cuello sufre un poco. Ni siquiera una Mercedes-Benz G 500 te exige levantar tanto la mirada. Son ejemplares de más de dos metros y medio de alto. Requieres de un impulso olímpico para pisar el primer escalón y acceder a la parte trasera, donde viajan los pasajeros (dentro o fuera de la ley).

Una vez adentro, olvídate del lujo. Es el reino del metal y los asientos de plástico. Los cinturones de seguridad montados en las bancas hacen recordar ciertas películas de acción SWAT. Esta zona está gobernada por la adrenalina; la luz sólo entra por las troneras y unas pequeñas ventanas con vidrios antibalas. En la parte superior tienen una escotilla que gira 360 grados, con escaloncito para tiradores. Alucinante.

Estos vehículos tácticos, respaldados por la Asociación Mexicana de Blindadores Automotrices (AMBA), fueron desarrollados y patentados por Blindajes Epel (SandCat MX y Karnaf), TPS Armoring (Black Mamba B6) y Blindajes Alemanes (Miura y Hurricane) para el mercado mexicano. También, es un hecho, serán exportados a diversas naciones del mundo.

Sobre el SandCat MX muchos entendidos dirán que no es un auto patentado en nuestro país, pues hasta hace no mucho tiempo la Sedena compraba vehículos tipo SandCat, de diseño israelí y fabricados en EU. Sin embargo, Épel, quien ya daba servicio postventa a esa unidades, decidió fabricar su propia versión y resultó en el modelo hecho en México que aquí te mostramos.

En todo caso, la AMBA afirma que estas unidades se crearon de acuerdo a las necesidades de seguridad de nuestro país. También se pensó en la importancia del servicio postventa y en abasto eficiente de refacciones, algo complicado en el caso de los vehículos importados.

"Con estas unidades se sabe con certeza cuál es el nivel, la calidad, la durabilidad y el soporte del blindaje adquirido; con vehículos traídos de Asia, Medio Oriente o Rusia, eso es difícil. Aquí desarrollamos automotores acordes a la orografía y condiciones de nuestro país", comenta Ernesto Mizrahi Haiat, presidente de la AMBA.

Estas especificaciones de ingeniería son logradas con talento mexicano. Apunta José Antonio Lazcano, coordinador de ventas-gobierno de Blindajes Alemanes: "Nuestro Miura, un vehículo táctico de doble tracción sentado en un chasís de Ram 4000, es desarrollado en nuestra planta en el Parque Industrial Xalostoc por un grupo de ingenieros jóvenes mexicanos, muchos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Un Miura lo construyen en un lapso de 90 a 110 días".

Para llegar a la forma final del Miura, que pesa cerca de cuatro toneladas, fue necesario un año de planeación y diseño. En el ensamblaje de cada uno participan alrededor de 35 personas altamente calificadas.

La aventura de las empresas brindadoras en el mercado de vehículos tácticos comenzó hace poco más de tres años, cuando llegaron a México muchas unidades compradas por las fuerzas militares de nuestro país. En el camino tuvieron muchas dificultades; desabasto de refacciones y piezas que obligaron a los vehículos a quedar parados en patios. El sector de blindadores, entonces, analizó el mercado y llegó a una conclusión: lo que el mercado necesitaba eran unidades basadas en chasis y motores de fácil mantenimiento y que requirieran piezas adquiribles en casi en cualquier refaccionaria.

El contraste se aprecia mejor al considerar lo que en días recientes recibió la Policía Federal en comodato: un vehículo táctico ruso, conocido como Mamut, que se importó sin destino final. A decir de los expertos nacionales en blindaje, es muy pesado. "Ese automotor no es comparable con lo nacional. Está fabricado sobre una plataforma militar y no sobre un chasis comercial, como lo hacemos nosotros. Pesa 12 toneladas; su adquisición y operación son carísimas (...) No es recomendable para México", dice Eduardo Llanos Valderrama, vicepresidente de la AMBA.

El Black Mamba B6, de TPS Armoring, es el vehículo más grande en el conjunto de nuevas unidades fabricadas en México. Pesa casi seis toneladas; mide alrededor de siete metros de largo y 2.50 m de ancho. Es producido en una base de auto convencional (un Dodge Ram 5500 con motor 6.7 litros l-6 turbo diésel Cummins de 325 hp y 750 lb pie de torque). También tenemos al Hurricane, de Blindajes Alemanes, basado en un chasis International 330 e impulsado por un 7.6 litros de 210 hp y 520 lb pie de torque.

Hace poco más de dos años, el Ejercito Mexicano presentó el prototipo Kitam (jabalí en maya), un vehículo táctico desarrollado y ensamblado por la Dirección General de Industria Militar (DGIM). Su importancia radica en el hecho de que representó el inicio de un plan para la autosuficiencia de las fuerzas armadas, en lo que toca a los vehículos tácticos.

Se estima que en el desarrollo de Kitam se invirtieron cerca de 10 millones de pesos; su diseño y fabricación se basó en un Ram 3500/5500 con modificaciones en chasis (el peso extra lo exige). También existe, como prototipo, el Cimarrón, un vehículo de transporte de personal desarrollado junto con Mercedes-Benz

Estos vehículos no sólo ponen sobre la mesa la meticulosidad y la capacidad de trabajo de los diseñadores mexicanos. También demuestran los rápidos reflejos de la industria nacional.

Karnaf, el versátil todoterreno

El Karnaf, de Epel Tácticos: un impresionante automotor de alta movilidad, con 4.95 m de largo, 2.08 m de alto y 2.13 m de ancho, ensamblado en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Está equipado, en lo básico, con El mismo motor que impulsó al Chevrolet Corvette C6. Dicho bloque manda la potencia a las cuatro ruedas, las cuales están unidas a suspensiones con amortiguadores delanteros y traseros Fox 2.5 de doble resorte, con un recorrido de 350 mm al frente y 580 mm atrás. Está equipado con un eje posterior Dana 60 y frontal Ford de 10.5 pulgadas con bloqueo de diferencial. Todo esto lo hace capaz de acometer ángulos de entrada de 82 grados, y de salida de 80 grados. Además, su manufactura en monocasco ofrece una estabilidad excepcional. Se trata de un vehículo con gran capacidad de carga, pero con cualidades dinámicas propias de un auto ligero.

Este modelo es parte del programa de sustitución de los Humvee. Se le considera uno de los mejores todoterreno para maniobras de patrullaje, persecución y rescate. (¡Hola, Plan DNIII, conoce al Karnaf!)

Miura, el toro imbatible

Sandcat, versión muy mexicana

El SandCat es un vehículo táctico blindado urbano de alta maniobrabilidad, utilizado desde el 2010 por las Fuerzas Armadas y de seguridad mexicanas. Actualmente Epel Tácticos brinda servicio de postventa a más de 300 unidades de este modelo. A partir de 2015 la compañía blindadora inició su propio proyecto de diseño y producción de este vehículo. El ejemplar, que ya es una realidad, sirve para apoyar e impulsar específicamente las acciones de seguridad de los cuerpos de operaciones especiales de nuestro país. Cuenta con tecnología mexicana ('orgullosamente mexicana', como se dice). Es ensamblado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en cuatro versiones: SandCat TPV, SandCat MX, SandCat Largo y SandCat transporte de reos, con un nivel IV Plus y V de blindaje. Están montados sobre un chasis Ford F550 ó F450; se impulsan por un 6.7 litros déesel, el mismo que utilizan las Pick up de trabajo duro de Ford. Las suspensiones son de eje rígido adelante y con brazos longitudinales atrás, ambas con resortes helicoidales.

El universal

Lo construye la empresa Blindajes Alemanes en el Parque Industrial Xalostoc, en el Estado de México. Es una unidad diseñada como fuerza de reacción y transporte de tropas. Montado sobre un chasis Ram 4000, cuenta con tracción 4x4. Un motor 5.7 litros V8 lo impulsa. Cuenta con suspensiones de tres links al frente; muelles y ejes sólidos atrás, ambas con barra estabilizadora. Su protección es de nivel D, según la Norma Oficial Mexicana, lo que le permite tener una cabina de pasajeros blindaje nivel 5 Plus, contra municiones FJ M193 BALL, FJ/PB/SCP1 55109 y FJ/PB/SC M80 BALL (o sea, lo que suele utilizarse para derribar helicópteros). La zona del piso tiene un blindaje contra granadas DM51, y el lugar del motor está protegido en nivel B6, contra municiones FSJ M80. También cuenta con una escotilla giratoria 360 grados. La Policía Federal le ha realizado pruebas balísticas tanto en las zonas vidriadas como en las superficies de acero, y el resultado fue satisfactorio. Al contar con un motor y suspensiones hechos en México, el abasto de refacciones está asegurado.

Esta unidad de transporte de tropas (ocho a 10 elementos) fue desarrollada para atender tareas de seguridad pública con rapidez. Puede soportar impactos de armas de alto poder (hasta calibre 50) gracias a su acero balístico. Está montada sobre un chasis International 3300 y cuenta con un motor 7.6 litros turbo diésel, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h (nada mal para 11,520 kg). Cuenta con asientos ergonómicos con cinturones de seguridad de cuatro puntos y escotilla superior, elevador eléctrico para tirador, recubridor térmico y antiruido, siete llantas con rin de aluminio y runflat interno. El Hurricane, actualmente utilizado por la Policía Federal y otras corporaciones, es construido por la empresa Blindajes Alemanes desde 2013 en su planta del Parque Industrial Xalostoc, en el Estado de México. Adicional a este modelo, la compañía blindadora mexicana trabaja en una tanqueta de agua antidisturbios, que tiene las mismas cualidades motrices que el Hurricane. Es la única aquí que tiene transmisión manual, por cierto.