Guadiana continúa jornadas de Encuentro Siglo

Con la participación del candidato a la gubernatura de Coahuila por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana Tijerina, continúa la cuarta edición de Encuentro Siglo. Hacemos Comunidad, "Candidatos responden, Coahuila decide".

El formato de esta jornada es similar al de las dos anteriores; el candidato responderá tanto a preguntas de invitados como a las que llegaron mediante la plataforma habilitada ex profeso.

Los invitados presentes son: Sofía Díaz Orozco, recién egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Función Pública de la UA de C; Juan Diego Hinojosa, director de la Incubadora de Negocios del Tec de Monterrey; Daniel González, economista, investigador y catedrático; José Reyes Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna y Alfredo Murra Farrús, director general de Cimaco.

La primera parte de esta tercera jornada del Encuentro, está dedicada a las preguntas de los invitados presentes, quienes participarán en base a un sorteo realizado previamente.

El licenciado Alfredo Murra fue el primero en participar, preguntando sobre cuál es la postura y línea del candidato; Guadiana resaltó que inició con un proyecto independiente, pero que luego fue invitado por Morena, destacando que él es ciudadano y que su inclusión en este partido es sólo una invitación. Posteriormente, dijo coincidir con ellos en establecer un gobierno de honestidad y retomó sus intenciones de no cobrar sueldo, viviendo únicamente de sus ingresos como empresario.

Juan Diego Hinojosa se refirió al ámbito de la apertura de negocios, en el cual los jóvenes advirtieron sobre altos costos para abrir uno; el candidato dijo que "si alguien va a promover a las incubadoras y a los micro y pequeños empresarios, seremos nosotros (él y su equipo". Se comprometió a crear un comité con empresarios y ciudadanos para decidir a quién apoyar en el desarrollo de proyectos, porque eso va a generar nuevas empresas, y aseguró que se regresará a la gente de La Laguna "el orgullo que sentían".

Sofía Diaz Orozco habló sobre las pocas ofertas de empleo y con salarios bajos, por lo que preguntó sobre la propuesta del empresario en esta área. Guadiana Tijerina dijo que desea "hacer un plan de desarrollo regional inmediato e integral en la región Lagunera, donde se cree la infraestructura física y de 'tramitología' donde no se batalle para la apertura de empresas" tanto a nacionales como extranjeros, para "de esta manera crear nuevos empleos (...) con el Estado como facilitador". "Y queremos que sean empleos bien remunerados. Lo vamos a lograr", remató.

Daniel González preguntó sobre proyectos de seguridad social; el aspirante a la gubernatura lamentó el escaso orden en las pensiones y se comprometió a establecer una pensión mensual tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad, sin importar si cuentan ya con alguna otorgada por sistemas de seguridad social.

El ingeniero José Reyes habló del "muro divisorio" entre los dos estados a los que pertenecen los municipios laguneros, las limitaciones para participar en licitaciones, por lo que inquirió el cómo se resolverá esta situación; el candidato por Morena dijo que "si algo pregonamos es la honestidad; se van a acabar los 'moches' y las licitaciones las vamos a realizar con transparencia; las obras se harán regionalmente (...) no tenemos por qué hacer distinciones", enfatizó.

Terminada la primera ronda de preguntas de invitados, se dio paso a las enviadas mediante la plataforma habilitada ex profeso.

A continuación las preguntas hechas y la respuesta de Guadiana Tijerina.

Manuel Chavarría: ¿Cómo pretende acabar con la corrupción y transparentar el uso de los recursos públicos?

Guadiana: "Vamos a hacer una proposición, pero no la quiero detallar aquí. Vamos a hacer que la deuda pública baje su costo. Esta proposición la haremos el jueves en el debate público (entre candidatos a la gubernatura, a realizarse en Torreón).

Alejandro Rodarte: ¿Por qué prometer donar el sueldo? Eso es populismo. ¿O de qué va a vivir?

Armando Guadiana: "Si tengo cuarenta y tantos años viviendo de mi trabajo, yo creo que puedo seguir viviendo así. Para mi va a ser un honor servir a los coahuilenses, una vez que ganamos el 4 de junio (...) el dinero (del que sería su sueldo) se va a destinar a las becas de los universitarios". Y señaló ante respuesta hecha, que a su gabinete no le pedirá que renuncie a su sueldo, como él se compromete.

Heriberto Sáenz: ¿Sería factible que, faltando días para el término de las campañas y si las encuestas no le favorecieran, usted apoyara al PAN? Porque aquí lo que importa es que no gane el PRI.

Guadiana Tijerina: "El PRI no va a ganar, si nosotros estamos atacando la corrupción, tanto la hay en el PRI como en el PAN (...) se protegen y no se investigan (entre ellos), como aquí las mansiones de Riquelme y de Anaya", finalizando con que no se sumaría a otro candidato.

Juan Antonio Aguilar: ¿Sabe de cuánto es el presupuesto de egresos de Coahuila, la forma proporcional como se gasta en sus grandes rubros y, si no está de acuerdo con esta distribución de gasto, usted cómo lo piensa ejercer?

Armando Guadiana dijo si conocerlo y señaló: "Vamos a hacer rendir el dinero. No va a haber un coahuilense que se quede sin educación médica de calidad (...) No va a haber empresas 'fantasma', (eso) es una vergüenza para la inteligencia de los coahuilenses. Vamos a hacer las cosas de otra manera.

Roberto Rodríguez: Sé que es empresario ¿se lanzó por la gubernatura sólo porque ya no le dejaron organizar corridas de toros?

Guadiana pidió que se respeten los gustos, dijo que "nos lanzamos a esta aventura porque estamos cansados de que nos estén robando (...) Vamos a crear riqueza pero no para lo personal (sino) para crear más empleos. Por eso estamos luchando en ello, y para mi va a ser un honor servir a los coahuilenses".

