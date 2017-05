Trump prepara acción militar contra Norcorea

RECONOCIó LA CAPACIDAD DEL LíDER NORCOREANO KIM JONG-UN

El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó ayer abierta la puerta a una acción militar en Corea del Norte tras las continuas provocaciones de Pyongyang, aunque insistió en su preferencia por una solución diplomática y en el papel clave de China para rebajar las tensiones. "Si (el líder norcoreano Kim Jong-un) prepara una prueba nuclear, no estaré feliz. Y no creo que (el presidente chino) Xi (Jinping), que es un hombre muy respetado, esté feliz tampoco", afirmó Trump en una entrevista en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS. Acerca de la posibilidad de que EU recurra a una solución militar ante las acciones del régimen comunista norcoreano afirmó: "No lo sé, ya veremos".

Pyongyang realizó el sábado una nueva prueba de un misil balístico que al parecer explotó minutos después de su lanzamiento, según fuentes militares surcoreanas y de EU. El presidente estadounidense evitó ayer pronunciarse al respecto y mantuvo su habitual vaguedad sobre el tema. "Es un juego de ajedrez. No quiero que la gente sepa lo que estoy pensando", agregó. En la entrevista, Trump reconoció la capacidad del líder norcoreano, Kim Jong-un, que tiene ahora 33 años, al asegurar que "a una edad muy joven, fue capaz de asumir el poder", en diciembre de 2011, y "mucha gente, estoy seguro, trató de quitarle el poder".

Pero, subrayó, "fue capaz de mantenerlo. Así que obviamente es un tipo resistente y espabilado". En cuanto a una solución a la crisis norcoreana, el mandatario señaló que es clave el papel de China, ya que es uno de los pocos interlocutores a los que Pyongyang presta atención.

Trump repitió que habló sobre la cuestión con el presidente chino Xi durante su encuentro en Florida a comienzos de mes.

DONALD TRUMP

AP

Cooperación Trump reiteró que: Trump reiteró que: ⇒ Está trabajando con las autoridades chinas para solucionar un problema complicado ⇒ Recalcó que prefiere una solución "diplomática" a la escalada de tensiones con Corea del Norte. Pero se podría desencadenar un conflicto "grande".

A la espera. Trump sigue muy pendiente de la cooperación de China en el tema de Norcorea.