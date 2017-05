Los auditores no cumplen con el perfil

Lunes 1 de may 2017, 7:18am

CIUDAD DE MÉXICO.-

Las auditorías estatales no sólo fallan en vigilar el gasto público local, sino que, además, algunas están conformadas por personal que no cuenta con los requisitos para ser un auditor, señaló Carlos Cárdenas, ex presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Subrayó que tan sólo en el estado de Sonora, donde se está buscando a un nuevo auditor, hay candidatos que ni siquiera son contadores públicos, condición mínima para poder fiscalizar las cuentas públicas de una entidad federativa.

Otro ejemplo, añadieron expertos, es el Edomex, donde mil 943 millones de pesos que la Administración de Eruviel Ávila recibió de fondos y programas federales en 2015 desaparecieron. Fue hasta que la ASF intervino en la revisión de esa cuenta pública del Gobierno federal que el faltante fue identificado y denunciado. "Vemos gobernadores perseguidos, secretarios de finanzas perseguidos, pero, en su momento, ¿dónde estaban las auditorías para denunciar lo que todos hoy sabemos era un desfalco?", cuestionó Gabriel Farfán, director de Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados (GPR).

En Nuevo León, el caso más notorio fue el de la cuenta pública de 2012 del Gobernador Rodrigo Medina. En ese año, la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por cerca de 14 mil millones de pesos, pero no se presentaron denuncias.

