Humberto sube video en contra de Calderón

TORREÓN, COAH.-

El exgobernador del Estado de Coahuila Humberto Moreira Valdés y actual candidato a diputado local por el Partido Joven, publicó en su cuenta de Facebook el pasado 25 de abril, lo que el llama las "5 mentira de Felipe Calderón" y pide en tono de burla una disculpa a "pinocho" por haberlo comparado según con una escoria humana como Calderón.

En el video Humberto Moreira, hace alusión a las relaciones que según Felipe Calderón tenía con los zetas y revira "zeta tú" y lo compara con una canción grupera de la agrupación Cariño de la cual canta una estrofa que dice "maldita tú".

Y agrega, mira Calderón, se archivó y aquí están los datos de que se archivó, refiriéndose a la denuncia que ante la PGR se interpuso en contra del exgobernador y en la que se le exonera, y la que según él fue anónima, en el año 2011 y agrega "seguramente ibas tambaleándote saliendo del bar la Ópera y fuiste a llevar la denuncia", en referencia a Calderón.

"Te salió el tiro por la culata, y aquí esta el documento, pero hay algo que es sorprendente... realmente sorprendente, tú acusas a Humberto Torres Charles que fue funcionario efectivamente de la Secretaría de Salud en mi Gobierno y hermano del Fiscal, y torturaron tus agentes, porque eres un torturador y un criminal, un Victoriano Huerta, porque te pareces mucho a él, más feo que él, pero te pareces mucho a él, y señalas después de torturar a tres testigos, señalaron que este señor que aparece aquí en Milenio TV tus funcionarios lo señalaron a él, dijeron que él era Humberto Torres Charles y la persona se apellida Gutiérrez Fregoso y se mofa al decir que se parece a Calderón físicamente como los pitufos".

"Él era el líder del PAN en Durango se te olvidó, -refiriéndose a Calderón-, decirles fuera de la receta a tus torturadores para que ellos no cometieran este grave error, un grave error que te deja en evidencia tus actuaciones perversas de torturador"; todo esto mientras muestra unas fotografías.

"Decían que el señor era Humberto Torres Charles "El Glenda". Pues bien, los testigos después de ser torturados dijeron 'sí, ése es, ése es', pero se equivocaron, es totalmente distinto Humberto Torres Charles a quien realmente es", y que muestra su imagen en un video.

Moreira, tacha en su video de loco a Calderón, diciendo que se queja uno de los testigos, una queja que da mucha tristeza leer y obviamente imaginar lo que él vio, él pide que lo escuche un juez o un tribunal porque ha sido torturado y dentro del relato señala "casi siete meses que duré en el sótano de la SIEDO estuve enfermo y me dejaban sin comer desde el jueves hasta los lunes y como ellos trabajan de lunes a viernes yo permanecía sin comer, sólo tomaba agua del inodoro".

Señala Humberto Moreira, "imagínense ustedes la forma de actuar de Felipe Calderón, lo digo e insisto, el Vuelo del Águila ahí en la imagen de quien representa a Victoriano Huerta idéntico a ti. Tú tienes aún cosas peores de las que él hizo, pero aquí están y están saliendo y seguiré sacando más y más, recuerda que tengo buena memoria, mis neuronas están vivas todavía, porque yo no tomo como tú".

"Entonces se cayó lo que dices, pero no solamente eso, mi difamador, en España donde hiciste travesuras eh... traigo muy cerquita la investigación para pescarte en sí, muy cerquita. En este acuerdo con un testigo, en Estados Unidos al que le diste dinero a través de tus esbirros, te moviste allá y en muchos lados, en España se te borró la sonrisa Calderón, se te borró la sonrisa, aquí está lo que dice el juez y lo que dicen los tres magistrados. Resulta que en España que no es como aquí, allá viaja ante una rogativa... fíjate todo el mal que hiciste y el gasto que tuvieron que hacer así como el desorden que generaste con tus mentiras, fueron el juez y el fiscal, acudieron a San Antonio y aquí dice claramente, dice que no es cierto lo que se afirmaba de lo de la relación con el crimen organizado, que no es cierto, y lo mismo dicen los tres magistrados que fueron a Estados Unidos y el fiscal acompañado de su señoría el juez y que quedó claro que no hay ningún indicio sobre mi vinculación a algún cártel mexicano con ramificaciones en Estados Unidos, ni dedicado al blanqueo de sumas de dinero proveniente de relaciones ilícitas específicamente relacionadas con el narcotráfico... a ver si te lo traduzco Calderón, que no soy malandro como tú, quieres más pruebas…".

Al final del video aparece una leyenda que dice "próximamente la mentira 6 de FECAL".

La cuenta del exgobernador señala 397 reproducciones hasta ese momento, y un sinnúmero de críticas a su persona donde en algunas lo tachan de cínico, que entre más se defiende se hunde, que su hermano lo declaró enfermo mental, entre otros señalamientos.

Arremete. Humberto Moreira muestra varios documentos en contra los dichos de Felipe Calderón.