Pone su corazón en todo lo que hace

El próximo cinco de mayo Natalia Lafourcade lanzará Musas, un disco lleno de folclore latinoamericano y de letras que vienen del corazón de Agustín Lara, Roberto Cantoral, Simón Díaz o Violeta Parra.

A unos días de la llegada del álbum a las tiendas y sitios digitales, Natalia inaugurará el Festival Lerdantino. Ofrecerá un concierto gratuito el 30 de abril a las 21:00 horas en la Plaza de Armas de la llamada "Ciudad Jardín".

Antes de viajar a la región, Lafourcade habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su concierto en Lerdo, de su próximo disco con el que rinde homenaje a los citados autores y otros más, así como de la manera en que alguien puede arrebatarle una sonrisa.

→ Durante algunos años el Festival Lerdantino se mantuvo en pausa, en este 2017 regresa, ¿Qué te provoca ser la encargada de inaugurar el Festival Lerdantino?

Me siento honrada al haber sido elegida para hacerlo. Este tipo de festivales que acercan diferentes manifestaciones artísticas a la gente abren espacios donde podemos respirar para seguir adelante en lo que nos toca hacer todos los días; celebro mucho que lo hagan nuevamente.

→ Tus fans de la Comarca Lagunera se alborotaron en sus redes sociales al saber que vendrías, ¿Qué mensaje les brindarías?

Que se den siempre un momento para ellos mismos, para disfrutar lo que les gusta y que lo compartan. Amigos de La Laguna no se queden en casa este domingo; en Lerdo habrá mucho qué hacer, qué escuchar y muchas personas qué conocer. Vamos a pasarla muy bien, los espero; apoyemos Festival Lerdantino para que no deje de suceder cada año.

→ ¿Ya tienes listo el repertorio para la noche del 30 de abril?

Sí, estaremos tocando música de toda mi carrera. Habrá temas de Hasta la raíz y por supuesto algo de Musas, es un show muy completo y queremos que sus emociones no se queden quietas nunca. Mis músicos son estupendos, bueno, a mí me encantan.

→ Y precisamente llegarás a Lerdo justo a unos días de que salga este nuevo disco, ¿Qué te motivó a realizarlo?

Hice este disco pensando en rendir homenaje a los y las que me han inspirado a lo largo de mi carrera. A ellos les llamo Musas y para mí, éste es un momento de agradecer.

→ ¿Cómo fue el proceso de selección de canciones?

Fue difícil pero muy enriquecedor. Fundamentalmente buscamos en el folclore latinoamericano temas que acariciarán los oídos, que dejarán un buen sabor de boca o que tocarán de alguna manera el corazón. Yo también hice algunas composiciones que me dictaron mis Musas.

→ ¿Qué tanto hay de ti (a nivel personal) en la producción discográfica?

Todo. En cada melodía que compongo, cada instrumento que toco y cada nota que canto estoy yo. Mis experiencias y mis sueños me acompañan en todo lo que hago. Hay una comunión especial entre mi vida personal y laboral.

→ Pensando en el primer sencillo del disco (Tu sí sabes quererme), ¿Cómo es que quiere Natalia a sus familiares, a sus amigos, a sus fans?

¡Imagínense!, si por ellos estoy aquí. Yo los quiero con todo, los quiero con complicidad y es que cuando la música suena se crea una complicidad entre cada persona que la escucha y yo.

→ No puedes negar que has visto pasar a Agustín Lara muchas veces en tu corazón o pensamiento, ¿Verdad?

Agustín es parte de mi historia. Una de mis principales Musas, me ha hecho crecer como artista y como mujer; estoy segura de que él llegó a mi vida por una razón muy especial.

→ Aparte de este disco, ¿Qué más viene en la carrera de Natalia?

Mucha música, seguir estudiando y seguir tocando y componiendo… ésta es mi vida así que van a tener a Natalia muchos años.

→ Si alguien se te acerca, ¿Cómo puede provocarte una sonrisa?

Conversando conmigo, mostrándome música; cuando la gente se abre y no sólo quiere saber de mí, sino que me comparte otras cosas, me pongo muy de buenas.

→ ¿Hay algo que te haga vulnerable o bien que te haya quitado el sueño?

Siempre hay cosas pero uno aprende a vivir con ellas. Los fantasmas poco a poco desaparecen y luego llegarán otros, así es la vida.

→ ¿Qué se quedó de Juan Gabriel en ti?

Un manojo de enseñanzas que son: No permitirme nunca quedarme en una zona de confort y conformarme así como retarme siempre y disfrutar los momentos por difíciles que sean.

