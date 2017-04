TORREÓN, COAH.-

El "Chepo" de la Torre, está cerca de cumplir el objetivo principal con los Guerreros en este Clausura 2017.

En caso de ganar hoy en Chiapas, Santos Laguna avanzará a la liguilla, con la posibilidad de seguir escalando posiciones, a una fecha de que concluya la campaña regular.

"El objetivo principal es lograr la calificación, hay otras metas como el buscar los 30 puntos entre otras cosas, pero siempre tratando de llegar a lo máximo, vamos paso a paso, hay que priorizar las cosas".

La partida ante los Jaguares, tiene un entorno especial y así lo sabe José Manuel. Los felinos se juegan el descenso, mientras que los albiverdes quieren el boleto a la fiesta grande del futbol mexicano, en un ambiente caluroso y húmedo.

"Checamos todas las circunstancias alrededor, es el final del torneo y se marca el descenso, pero eso es del rival, nosotros pensamos en nuestros objetivos, que sea favorable a nuestro favor y no ver lo de los demás".

Agregó que como siempre, se hace un análisis del rival en turno, con el grado de dificultad que siempre es alto, aunque es diferente un partido a otro.

"Así los vemos, como el partido más importante del torneo, así como lo fue el primero, debemos estar muy claros, este partido no define el descenso, sino los 6 torneos cortos previos del rival".

El jugar a las 5 de la tarde, con una temperatura alta y con un elevado porcentaje de humedad, no le afecta a los Guerreros, porque a decir del "Chepo", son circunstancias a la que sus jugadores deben adaptarse rápidamente.

Ante Chiapas, será la última ocasión que los verdiblancos tengan chance de ganar fuera de Corona en el torneo: "Es otra oportunidad, pero no nos quita el sueño, vamos a tratar de aprovechar".

A De la Torre, no le gusta hablar del futuro ni pensar en una calificación que todavía de manera matemática no ocurre, por lo que deben esperar ese momento.

"Veo al equipo cerrando fuerte, se han tenido buenos partidos, nos ha faltado saber 'matar' al rival, concluir de mejor forma los juegos para tener un mayor puntaje, al equipo le ha costado y se ha esforzado al máximo, la idea es contar con una escuadra más compacta y con eso sabemos que tenemos más posibilidades".

Aunque no descartó contar con elementos como Emiliano Armenteros y Gerardo Arteaga, quienes vienen regresando de una lesión, le gusta tener a su plantel completo, salvo Ventura Alvarado, de ahí la decisión que algunos vean acción en la liguilla de la Segunda División Premier o con la Sub-20, para tener un mejor nivel interno y que estén listos.

Ya pasó una semana y el tema con Ricardo Antonio La Volpe quedó atrás para el "Chepo" de la Torre, respecto al gol de Diego de Buen que le festejó in extremis, que tiene a los Guerreros con un pie en la liguilla.

"No tengo por qué dar versiones ni explicaciones, el gol es la máxima expresión en el futbol, antes porque no festejaba y ahora porque sí, la gente va hablar pase lo que pase, bien, mal y regular" dijo el timonel de Santos Laguna, antes de viajar a Tuxtla Gutiérrez para el duelo contra los Jaguares, con escala técnica en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

"Siempre he sido muy respetuoso y siempre lo voy a ser, porque así quiero que se me trate, si no, pues es problema de cada quien" dijo de manera tajante el estratega albiverde.



José Manuel "Chepo" de la Torre, director técnico de los Guerreros, a su salida rumbo a Chiapas. (Fotografía de Jesús Galindo)