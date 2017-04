Piden tomar más en cuenta a los niños

ALCALDESA INFANTIL OPINA QUE SE DEBE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

Para Anahí Torres Navarrete alumna del Colegio Inglés y alcaldesa de Torreón dentro del Cabildo Infantil 2017, los candidatos que participan actualmente en el proceso electoral deben tomar más en cuenta a los niños, sus propuestas y no pensar de ellos que "no saben nada de política, porque en realidad sí sabemos, sabemos quiénes son y de que partidos pertenecen".

A sus 11 años, Anahí, estudiante del Quinto Grado de Primaria asegura que los niños de hoy están más informados mediante la lectura de periódicos, por el internet y la televisión, principalmente.

"Sabemos quién es el presidente de la República, el gobernador, las funciones de los regidores y los síndicos, por ejemplo, sé quiénes son los candidatos".

Lo que ella les pediría a quienes serán los diputados locales y a los que ganen, "es que tomen en cuenta mis propuestas".

Anahí Torres, también habla sin titubeos de la corrupción.

Responde con seguridad al preguntarle su opinión al respecto. Dice que "no debe existir, se debe acabar, ya no debe de haber".

Es para ella, "para mí es como no estar comprometido con las personas, es como si eres el presidente de la República y no estás comprometido con México, si eres el gobernador, con Coahuila o en el caso del alcalde, no estar comprometido con Torreón".

Con lenguaje fluído y expresiones de firmeza en sus palabras explicó en su carácter de alcaldesa, lo relaciomado con sus propuestas.

Que las autoridades pongan empeño en antender las colonias, "porque hay muchos baches y se requiere pavimento".

Ella propone que se brinde mejor atención a las escuelas públicas y se les dote de mejores instalaciones básicas, aire acondicionado e internet, dice que es importante promover el deporte a mayores niveles de manera que haya competencias, y destacó la necesidad de que haya selección de basura desde el hogar.

El Cabildo Infantil 2017 estuvo integrado por 17 regidoras, y la segunda s→ índica.

Los niños fueron el secretario del Ayuntamiento y el primer síndico.

Cada uno participó dentro de la dinámica de la Sesión de Cabildo con aportes importantes.

La alcaldesa es hija de Víctor Torres Romo y su mamá Alejandra Navarrete.

En el Cabildo Infantil 2017 sólo hubo un síndico y el srio. del Ayuntamiento. Recibieron su nombramiento cada uno de parte del alcalde Jorge Luis Morán Delgado. Tanto éste como los regidores estuvieron entre el público, en su mayoría maestros y padres de familia, presenciando el desarrollo de la sesión. Cada regidor y la síndica, así como el secretario del Ayuntamiento tuvieron su representante. Recibieron un desayuno previo y un regalo.

Cabildo Infantil 2017. Entre las propuestas aprobadas fue que se brinde atención a las necesidades de quitar los baches del pavimento, que se fomente el deporte y mejoren las escuelas públicas.