Donald Trump, un gobierno a 'tuitazos'

LA MONEDA MEXICANA SE VIO AFECTADA POR LOS MENSAJES SOBRE EL TLCAN CON UNA DEPRECIACIóN DE 1.69 %

El siglo de torreón

Ya sea anunciando, opinando e incluso defendiendo o atacando, la hiperactiva cuenta de Twitter del presidente estadounidense Donald Trump ha hecho coincidir en que el suyo, es un gobierno a "tuitazos".

En realidad, cabe puntualizar que el republicano mantuvo nutrida su red social desde antes de asumir el cargo, el 20 de enero pasado, como aquel 1 de septiembre de 2016 en que con seis palabras tuvo gran impacto en nuestro país. "Mexico will pay for the wall!" (México pagará por el muro), tuiteó en tal fecha Trump.

Ahora, al cumplirse este 29 de abril, los primeros 100 días de su administración, es procedente realizar un ejercicio de análisis y traer a la memoria aquellas publicaciones en la red de microblogging desde que asumió la presidencia hasta este día, y que son fehaciente prueba del inusual modo de gobernar -también y con gran impacto desde lo virtual- del mandatario.

Rusia

Aunque se han mencionado algunos casos, la historia en Twitter de Trump sobre Rusia es bastante digna de interés.

"No conozco a Putin y no tengo tratos con Rusia, los que odian se han vuelto locos", tuiteó el 7 de febrero en respuesta a las informaciones difundidas.

"La charla de Rusia es una NOTICIA FALSIFICADA puesta por los demócratas, y jugada por los medios de comunicación, con el fin de enmascarar la gran derrota electoral y las fugas ilegales", fue otro tuit, el día 26 del mismo mes, en que volvió a aludir también a su triunfo sobre Hillary Clinton.

Sobre el caso de su fiscal, aseguró a principios de marzo que "el mismo embajador ruso que se reunió con Jeff Sessions, visitó la Casa Blanca de Obama 22 ocasiones, 4 sÓlo el año pasado".

Acusó en abril que son los mismos medios que dijeron que "no hay camino a la victoria para Trump los que ahora están empujando la falsa historia de Rusia. Una estafa total".

Y retomando sus tuits contra Obama, en marzo escribió que "Durante ocho años Rusia 'arrolló' al presidente Obama, se hizo más fuerte y más fuerte, tomó Crimea y agregó misiles".

Política internacional

Trump también ha utilizado la red social para comentar sobre asuntos de trascendencia internacional.

En marzo señaló que Alemania le debe "vastas sumas de dinero" a la OTAN, que a Estados Unidos "se le debe pagar más" por proveer defensa y que los aliados europeos necesitan cumplir si desean seguir beneficiándose de la alianza militar, esto luego de reunirse con la canciller federal Ángela Merkel.

Previo a su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, dijo augurar un encuentro muy difícil. "El encuentro la próxima semana con China será uno muy difícil en el que ya no podemos tener un déficit comercial masivo y pérdida de empleos. Las empresas estadounidenses deben estar preparadas para buscar alternativas", escribió.

En crítica al acuerdo nuclear con Irán, aseguró que ese país estaba "listo para colapsar hasta que llegó Estados Unidos y le dio una línea de vida en forma de acuerdo", agregando que deberían "estar agradecidos por el terrible trato que los Estados Unidos hicieron con ellos".

Y respecto a un caso de preocupación mundial, como es el régimen norcoreano, y su relación con China, tampoco su cuenta de Twitter ha enmudecido. "Corea del Norte se está portando muy mal. Ellos han estado 'jugando' con Estados Unidos durante años. ¡China ha hecho poco para ayudar!", recriminó en marzo, para luego agregar su postura respecto a la nación de Xi Jinping al tuitear en abril que "Corea del Norte está buscando problemas. Si China decide ayudar, eso sería muy bueno. Si no, solucionaremos el problema sin ellos", pero prometiendo que "China conseguiría un acuerdo comercial con Estados Unidos mucho mejor para ellos si solucionan el problema de Corea del Norte".

México, el muro y el TLC

Finalmente, no pueden dejarse de lado las publicaciones en que el mandatario se ha referido a México en dos grandes temas: el muro que prometió construir en la frontera, y la renegociación o salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Apenas cinco días después de asumir el poder, Trump adelantó la firma de una orden ejecutiva para la construcción del muro, señalando posteriormente, aunque ya en entrevistas físicas, que éste comenzaría en meses, su planificación de inmediato y que su costo sería en última instancia reembolsado por México, si tal nación se negaba a pagarlo.

En enero mismo, cuando estaba prevista una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y la tensión se incrementaba, Trump tuiteó: "Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México. El TLCAN fue un acuerdo unilateral con el que se perdieron un gran número de empresas y de empleos. Sí México no está dispuesto a pagar por el tan necesario muro, sería mejor cancelar la próxima reunión".

En respuesta a estas publicaciones, el propio mandatario mexicano emuló el uso de Twitter de su homólogo estadounidense y escribió en la red la cancelación de su reunión con Trump.

El republicano explicó más tarde: "El presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestra reunión planeada para la semana próxima (...) A menos que México vaya a tratar a Estados Unidos de forma justa, con respeto, esa reunión sería estéril y quiero seguir una ruta diferente. No tenemos opción".

En fechas posteriores y luego de la crisis diplomática que estuvo a punto de desatarse, Trump siguió haciendo referencia al muro, como sus tuits más recientes, de este abril, en que luego de que se informara que aceptaba dejar fuera el presupuesto para su construcción del asignado para este año fiscal, el presidente desmintió tal versión asegurando que su postura no había cambiado.

En publicaciones siguientes, añadió que "éste será construido y ayudará a detener el tráfico de drogas y de personas" y que si no es así, "aunque así será, el problema de las drogas nunca será solucionado".

Para concluir, basta hacer mención de sus tuits sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que, aseguró, ha llevado a su país a un déficit comercial de 60 mil millones de dólares.

Esta misma semana, luego de la llamada que sostuvo con Peña Nieto en que según la Presidencia mexicana, "hablaron del objetivo compartido de buscar modernizar" el Tratado, Trump tuiteó que "Recibí llamadas de presidente de México y del primer ministro de Canadá pidiendo renegociar el TLCAN en lugar de terminarlo (...) Estuve de acuerdo, pendiente del hecho de que si no alcanzamos un acuerdo justo para todos, entonces terminaremos el TLCAN. Las relaciones son buenas. Un acuerdo es muy posible", agregando en un encuentro con el presidente argentino Mauricio Macri que el fin del Tratado supondría "un shock bastante grande para el sistema".

Ante tales amagos del mandatario, la moneda mexicana se vio afectada el miércoles 26 con una depreciación de 1.69 por ciento o 32 centavos, al cotizar alrededor de 19.18 pesos por dólar, la mayor pérdida desde el pasado 18 de enero.

Haciendo 'grande

A América otra vez'

Fue su lema de campaña y no lo ha dejado de lado desde su llegada al poder, como cuando la misma noche del 20 de enero, señaló en varios mensajes que ese día sería recordado como aquel en el que la gente volvió a ser quien gobierne su nación, y remató con su conocida frase.

Asimismo, la ha utilizado en otras varias publicaciones que aluden por ejemplo a sus autorreconocidos logros de gobierno, como el 13 de abril pasado en que tuiteó: "Los trabajos están regresando, la inmigración ilegal está cayendo en picada, el orden y la justicia están siendo restaurados. Verdaderamente estamos haciendo grande a América otra vez".

Defensor de su causa

Y de los suyos

Trump se ha valido de la red para defenderse de los distintos cuestionamientos que se han hecho en su contra y en contra de los suyos.

En los días siguientes de su investidura, en que se realizaron distintas protestas donde incluso participaron celebridades, el mandatario respondió con una crítica sobre el porqué no participaron activamente en la elección.

Cuando se han hecho señalamientos sobre sus vínculos con Rusia, lo cual se menciona en apartados siguientes, ha defendido su neutralidad y ha devuelto el cuestionamiento a los "medios falsos" y sus "falsas noticias".

Luego de que se revelaran los contactos del procurador general, Jeff Sessions, con funcionarios rusos, le mostró su respaldo al tuitear que "es un hombre honesto" y que no hizo ni dijo "nada erróneo".

Incluso en febrero pasado, cuando la tienda Nordstrom retiró una línea de ropa de Ivanka Trump, el presidente usó su cuenta de Twitter para señalar que su hija había sido tratada "injustamente" y que lo ocurrido era "terrible".

'Medios falsos,

Noticias falsas'

El uso de la red para referirse a los medios de comunicación y las noticias sobre él, puede resumirse en el empleo de un calificativo: falsedad.

En plena controversia por la renuncia de su asesor de seguridad nacional por sus contactos con Rusia, Trump tuiteó: "Los falsos medios de comunicación se están volviendo locos con sus teorías de conspiración y odio ciego (...) Esta locura de la conexión rusa es simplemente un intento por ocultar los muchos errores cometidos en la campaña perdedora de Hillary Clinton".

Sobre las mismas noticias de supuestos vínculos con el país gobernado por Vladímir Putin, escribió "Acabo de ver las noticias totalmente sesgadas y falsas de la llamada historia de Rusia en NBC y ABC. ¡Qué deshonestos!".

Añadiéndose a sus constantes ataques a la prensa, el del 17 de febrero de este año: "Los medios con NOTICIAS FALSAS (el fallido The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense".

Su canal. Donald Trump es hiperactivo de su cuenta en Twitter, la cual se ha convertido en su voz.