Destina SHCP 16 mil mdp para 'suavizar' gasolinazos

En el primer trimestre del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) gastó casi 16 mil millones de pesos para suavizar el incremento del precio de las gasolinas.

"En IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a gasolinas el monto que estimamos es de 15 mil, casi 16 millones de pesos de estímulo que también se ve reflejado en una menor recaudación por tema de IEPS a gasolinas", detalló el titular de la Unidad de Política de Ingresos, Juan Rebolledo Márquez.

En conferencia de prensa con motivo de la presentación del Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre, destacó que pese a la caída de los ingresos por el gravamen a los combustibles, la recaudación en su conjunto incluyendo el remanente del Banco de México por 321 mil 653 millones de pesos y sin ese efecto, hay un aumento respecto al año pasado y a lo programado este año.

De acuerdo con el Informe de las Finanzas, la recaudación a través del IEPS a gasolinas cayó 20.6% en el primer trimestre comparado con igual periodo de 2016 con un monto de 52 mil 379 millones de pesos.

Tan sólo en marzo se tuvo una reducción mensual en ingresos por gasolinas de 21% con 9 mil 237 millones de pesos.

Por su parte el economista en jefe de la SHCP, Luis Madrazo Lajous, dijo que si bien han mejorado las expectativas para la economía mexicana, "no hay que bajar la guardia".

Por el momento la dependencia mantendrá su pronóstico de crecimiento para este año en un rango que va de entre 1.3% y 2.3% hasta que se tengan "datos duros" sobre el comportamiento de la actividad económica darán a conocer si la mueven, pero estimó que los analistas privados seguirán mejorando sus expectativas.

Respecto al plan fiscal de Trump, Madrazo consideró que lo que se presentó el miércoles fue apenas "un esbozo", un punto de partida para la negociación.

"Se parece mucho a las promesas de campaña o la agenda de campaña; pareciera que es apenas un punto de partida, no podríamos evaluarlo porque no sabemos qué es, no tiene suficiente detalle y porque no sabemos si se va a parecer a los que finalmente resulte.

Sin embargo eso no le impidió hacer una reflexión: "La competitividad de nuestro país no depende de su sistema fiscal; no somos un país que simplemente arbitrando los mecanismos fiscales, esté ganando inversión o buscando la simulación de la inversión en el país".

Por el contrario afirmó que México ha logrado incrementar su competitividad y productividad y eso es lo que lo hace atractivo para la inversión extranjera y local.

Aseguró que el sistema fiscal mexicano es competitivo y comparable favorablemente cuando se ve la incidencia real de lo fiscal sobre los costos de las empresas.

En ese sentido, estableció que un ajuste en EU, probablemente "nos deje todavía muy competitivos; habrá que ver el orden y la magnitud y en su momento lo que podrían llegar a suceder".



