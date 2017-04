Trabajos en cárcamo continuarán en San Pedro

SAN PEDRO, COAH.-

Juan Francisco González, alcalde de San Pedro de las Colonias, aseguró que los trabajos en el cárcamo municipal seguirán a pesar del "lamentable" accidente ocurrido por la noche del miércoles, en el que murieron tres personas que realizaban acciones de soldadura.

El edil afirmó que las obras forman parte de las mejoras para el servicio del drenaje del municipio, pero que se dejarán pasar algunos días para "guardar el luto" con los familiares de los trabajadores.

"Vamos a dejar pasar el viernes, el fin de semana, que las familias tengan los cuerpos de sus seres queridos para los funerales, ya el lunes vamos a ver con calma lo que sigue... los trabajos en ese cárcamo son necesarios, de otra forma el servicio de drenaje sería deficiente, esos equipos tienen que quedar listos en el corto plazo".

El edil detalló que en los próximos días buscarán una empresa particular para que terminen las labores de reparación en las tuberías y depósitos, pero se fijarán lineamientos muy estrictos sobre lo que se debe hacer y las medidas de seguridad necesarias.

"En el caso del miércoles tal vez se dejó pasar por alto la indicación del Simas, los trabajadores pudieron caer en alguna imprudencia, no lo sabemos con seguridad, pero vamos a poner mucha atención en eso para completar el cárcamo".

González rompió en llanto al recordar a los hombres que murieron realizando los trabajos, dijo que se les brindará todo el apoyo posible a los familiares.

"Nos llena de tristeza a todos, yo venía en un vuelo de la Ciudad de México en la noche y al llegar me avisan, realmente me fui directo al lugar... en lo personal me afecta mucho, obviamente le extiendo mis condolencias a todos los familiares, sabemos que es un dolor muy grande"

El Ayuntamiento apoyará con gastos funerarios a los familiares de los tres fallecidos en el accidente del miércoles, además de entregar pensión por el empleado fallecido del Simas.

Recuperan los cuerpos

Los tres cuerpos de los trabajadores que cayeron al cárcamo de San Pedro por la noche del miércoles, fueron recuperados durante el jueves por autoridades del municipio y cuerpos de apoyo de toda la Comarca Lagunera.

El alcalde Juan Francisco González detalló que el primer cuerpo logró ser sacado del depósito alrededor de las 01:12 horas; el segundo alrededor de las 04:30 horas y el último hasta pasadas los 08:00, el edil destacó la complejidad de las maniobras debido a la nula visibilidad en el agua, la profundidad del depósito y el espacio reducido para operar. También agradeció el esfuerzo que la Dirección de Protección Civil y Bomberos de su municipio, además de la participación de autoridades de Torreón y del grupo de buzos Castañeda que acudieron desde Ciudad Lerdo.

Los cuerpos de los tres fallecidos se enviaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de la región para que se les realizaran las autopsias que marca la Ley en caso de accidente.



