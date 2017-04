Habla por vez primera del error en los Oscar

AGENCIAS

CD. DE MÉXICO.- Bastaron sólo unos segundos y una breve oración para que la actriz Faye Dunaway sintiera que había sido parte de un error que jamás sería olvidado por Hollywood. Y es probable que así sea, pues el papelón que protagonizó al decir "Y el Oscar es para... La La Land" en la última gala de la Academia quedó grabado en la historia de los prestigiosos galvanos.

A dos meses de ese desafortunado bochorno, Dunaway se refirió por primera vez a él, en una entrevista con el programa NBC Nightly News. Allí, recordó el momento inmediatamente posterior al anuncio de que el verdadero ganador era Moonlight.

"(Warren Beatty) tomó la tarjeta y no dijo nada. Se detuvo, me miró, miró hacia fuera del escenario, miró a su alrededor y finalmente le dije 'Eres imposible. Pensé que estabas bromeando. Hubo una pausa dramática", dijo a su entrevistador, Lester Holt.

Si bien el error fue responsabilidad de la empresa auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), la cual hasta se debe encargar del correcto funcionamiento de los premios.

"No voy a decir que no quedamos petrificados, pero sí completamente aturdidos. No sabíamos qué estaba pasando. Me sentí muy culpable. Seguramente pude hacer algo para evitarlo ¿Por qué no vi el nombre de Emma Stone en la parte de arriba de la tarjeta?", comentó la ganadora del Oscar por Network.

El incidente fue histórico para la Academia de Hollywood, pues jamás se había cometido un error al anunciar a un ganador del Oscar.

Archivo

Culpable. Pese a que no fue su error, la actriz Faye Dunaway aseguró que se sintió culpable de nombrar mal a la ganadora.