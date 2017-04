Lucero sale DEL CONFORT

Ciudad de México.- La cantante mexicana Lucero dijo que permanecer en la zona de confort nunca ha sido una característica en sus 37 años de trayectoria porque siempre ha optado por renovarse, lo mismo graba pop, que baladas y música ranchera.

Apostar por la banda, a través de su nuevo disco, no significa que se cuelgue del género, pues se declara absoluta defensora de la música regional mexicana desde que en 1990 grabó el disco ranchero Con mi sentimiento.

"No es que me esté colgando del género porque llevo muchos años cantando lo regional mexicano con mariachi. Si yo fuera italiana o argentina, sería raro grabar algo así, pero no lo soy. Me gusta hacer popular a nuestra música en todas partes del mundo", expresó en conferencia de prensa.

La llamada "Novia de América" recordó que durante muchos años, la música con mariachi fue una ventana importante en su carrera y no ve como negativo involucrarse más a fondo en la banda sinaloense que, considera, está de moda con el surgimiento de más agrupaciones y solistas.

"Se trata de renovarme, no me gusta quedarme en la comodidad de lo que siempre hago, prefiero hacer cosas novedosas y diferentes para llevar al público algo bonito y nuevo. Grabar con banda fue un desafío que no me causa nervio ni angustia porque en mis shows siempre he cantado temas como La puerta negra o Tristes recuerdos".

Enamorada con banda, bajo la producción de Luciano Luna, incluye los temas: Hasta que amanezca, Me gusta estar contigo, Te quiero para mí, Luna blanca, Tu nombre me sabe a hierba, Yo necesito saber, Si quieres verme llorar, Me muero por estar contigo, ¿Por qué te vas?, Me gustas mucho, Perdóname y Búscame.

Son canciones de antaño compuestas por Joan Sebastian, Juan Gabriel, Joan Manuel Serrat, José Luis Perales y Juan Carlos Calderón. Algunas fueron popularizadas en la voz de sus autores o de artistas como Trigo Limpio, Sergio y Estíbaliz, Lisa López, Karina y Jeanette, entre otros.

"Busqué temas que fueran distintos. Hay muchísimos autores de los que podría grabar, pero me gustó la idea de traer éxitos de los ochenta para retomarlos en banda porque significaba un reto y pensé que se convertiría en algo sorprendente y entretenido. Además, me recuerdan la época en que era niña al lado de mi familia".

Cuando se dio a conocer que había grabado Tu nombre me sabe a hierba de Joan Manuel Serrat, hubo algunos fanáticos del cantautor que se opusieron a la versión. Sin embargo, la también actriz aseguró que él está contento con lo que se hizo de su obra musical.

"Lo conozco bien desde hace muchos años y me encanta que a él y a los otros autores vivos les gusten las versiones, porque se trata de un disco con mucha calidad, que está bien arreglado, bien cantado y producido. A Joan Sebastian, particularmente, le habría gustado mucho saber que Hasta que amanezca es la canción que elegimos para promover el álbum", subrayó.

En alusión al título del disco, Enamorada con banda, Lucero de 47 años, admitió que se encuentra enamorada de su pareja (Michel Kuri), de su faceta como madre y como artista de su música.

"Siempre he dicho que el amor tiene que mover al mundo y en las redes sociales pongo mucho el hashtag: 'All you need is love', que es una frase de The Beatles, y lo hago porque es verdad. Hoy en día necesitamos regirnos con amor, sentirlo y darlo, pues es la única manera de desafiar al egoísmo, la envidia y los horrores que se viven en el mundo".

Mencionó que nunca falta la gente amargada, sobre todo en las redes sociales. Algunos le expresan cosas negativas y lo que ella hace es bloquearlos.

"Tengo como ocho millones de seguidores en Twitter y si no bloqueara a algunos, tendría como 16 millones. Bloqueo de mi vida a los amargados, a la envidia, el coraje y todos los sentimientos negativos. Estoy a dieta de pensamientos malos, del odio, la venganza, el coraje y el rencor porque eso hace mucho daño, prefiero estar a favor del amor".

Admitió que mucha gente le critica que siempre se muestra feliz y sonriente y, precisamente, "esos son los amargados. Ellos piensan que estoy fingiendo y dicen: 'qué flojera que siempre está contenta, pero yo les respondo: 'qué flojera estar siempre amargado, no sonreír ni transmitir las cosas bonitas que la gente me da'".

Lucero informó que continuará presentándose en palenques de México y alista una gira por Estados Unidos.

A pocos días de su lanzamiento, Enamorada con banda, que distribuye Universal Music, ha logrado buena aceptación de sus seguidores y del público en general.

